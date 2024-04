Tournoi de Barcelone : Nadal de retour, Alcaraz forfait... Les résultats en direct

Du 15 au 21 avril se dispute le tournoi ATP 500 de Barcelone. Tenant du titre, Carlos Alcaraz a annoncé son forfait.

Le tournoi de Barcelone, le Godó, verra bien le retour du maitre des lieux Rafael Nadal. Douze fois vainqueur dans la capitale catalane, le natif de Majorque a annoncé lors d'une conférence de presse ce lundi 15 avril son retour à la compétition, un peu plus de quatre mois après son dernier match officiel lors du tournoi de Brisbane début janvier. Il entrera en lice dès mardi grâce à son classement protégé, face à l'Italien Flavio Cobolli, 62e joueur mondial. Mais le plus dur sera sûrement d'enchainer en cas de victoire, lui qui s'était blessé à Brisbane au troisième tour contre Jordan Thompson. Il pourrait se mesurer dès le deuxième tour à Alex de Minaur.

L'annonce du retour de Nadal coïncide avec le forfait, dimanche 14 avril, du double tenant du titre Carlos Alcaraz. Le numéro trois mondial avait déjà dû renoncer à s'aligner la semaine passée au master 1000 de Monte-Carlo en raison d'une douleur à l'avant-bras droit. À l'approche d'un été particulièrement chargé, où il devra défendre son titre à Wimbledon avant les Jeux à Paris, tout cela avec Roland-Garros début juin et l'US Open fin août, le natif de Murcie veut se préserver.

Dans les autres têtes d'affiches présentes cette semaine à Barcelone, on compte notamment Andrey Rublev, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. Côté français, Ugo Humbert et Arthur Fils sont tête de série et exemptés de premier tour, tandis que Lucas Van Asche et Hugo Grenier commenceront leur tournoi ce mardi. Dès ce lundi les premiers tours commencent, avec Alexandre Muller et Harold Mayot du côté des Français. Enfin, Arthur Cazaux, a du abandonner alors qu'il servait pour le gain du 1er set après avoir vu sa cheville tourner sur une chute.

