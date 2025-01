Tennis Channel : une chaîne gratuite, mais pas accessible pour tous... Comment l'obtenir ?

Une nouvelle chaîne dans le monde du sport a fait son apparition ce lundi 27 janvier, mais elle n'est pas accessible pour tout le monde.

Bonne nouvelle pour les fans de sport et de la petite balle jaune : Tennis Channel, une chaîne gratuite 100% tennis fait son apparition dans le paysage audiovisuel à partir de ce lundi 27 janvier. Si elle existe depuis 2003 aux Etats-Unis, c'est bien une grande première pour la France avec, pour lancer cette chaîne, la diffusion du tournoi ATP 250 de Montpellier.

Mais attention car si sur le papier la promesse est belle, vous serez probablement déçu de voir qu'il faut remplir certaines conditions pour pouvoir la regarder. Tennis Channel est pour l'instant uniquement accessible sur SamsungTV Plus, le service de télévision de la marque coréenne. La chaîne espère et promet surtout des accords à venir avec les appareils TCL, l'application Molotov et certains opérateurs télécom dans les prochains jours et semaines.

Un très beau plateau d'experts sera présent sur Tennis Channel puisque l'un des meilleurs commentateurs de tennis en France, peut être même le meilleur, Frédéric Verdier, sera aux manettes, accompagné de Julien Benneteau, Benoît Paire et Laurent Rochette.

Cité par L'Equipe, Julien Bergeaud, responsable de Tennis Channel en France, affiche les ambitions de la chaîne avec " 5 à 7 caméras par court et parfois des équipes sur place." Il y a surtout la promesse de la diffusion d'une vingtaine de tournois cette année. "Plusieurs fois dans la saison, dès Montpellier et Marseille, nous diffuserons les premiers jours du tournoi. Nous souhaitons imprimer une nouvelle écriture. On fera des "Watch Party", un format qui marche très bien aux États-Unis, avec Benoit Paire qui commentera le match face caméra pour donner l'impression aux fans de regarder la partie entre amis."