Patrick Poivre d'Arvor visé par une enquête pour "viols", ce que l'on sait

PPDA. D'après les informations du Parisien, l'ancien patron du JT de 20 heures de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, ferait l'objet d'une enquête pour viols. Il est accusé d'avoir abusé d'une écrivaine à plusieurs reprises entre 2004 et 2009.

L'essentiel

Le Parisien nous informe ce jeudi 18 février 2021 qu'une enquête pour "viols" a été ouverte par le parquet de Nanterre au sujet de Patrick Poivre d'Arvor après que la Justice a été saisie par l'écrivaine Florence Porcel. Selon les informations du quotidien, l'auteure accuse Patrick Poivre d'Arvor d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d'abus de pouvoir. L'avocat de Madame Porcel, Me Moyne, précise que "la justice est saisie et qu'il n'y a donc aucun commentaire à faire." Plus d'informations à venir.

