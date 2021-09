Gérémy Crédeville : portrait de l'humoriste candidat de Danse avec les stars ?

Humoriste passé par la radio et la télévision, Gérémy Crédeville participe désormais à la saison 11 de Danse avec les stars. Mais qui est cet humoriste, chroniqueur et comédien ? Son portrait.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 20h40] Si vous êtes un auditeur habitué de la Bande Originale sur France Inter, vous connaissez sa voix et peut-être un peu moins son visage. L'humoriste Gérémy Crédeville se lance un nouveau défi cette année avec une participation au concours Danse avec les stars. Comédien, humoriste rompu au one-man-show et à l'improvisation, Gérémy Crédeville est aussi chroniqueur dans la bande de Nagui sur France Inter. En couple depuis dix ans et papa de deux filles, Gérémy Crédeville pourra compter sur sa famille pour le soutenir tout au long du concours DALS 11.

Gérémy Crédeville justifie très simplement sa volonté de participer à Danse avec les stars dans les colonnes de Téléstar : "Le côté défi m'a motivé. On est des gladiateurs dans l'arène, on ne sait pas ce qu'il va se passer..." Le chroniqueur et comédien prend donc sa participation au concours de danse du bon pied. Il a toutefois avoué au média spécialisé dans la télévision qu'il s'empêchait d'anticiper son passage dans l'émission afin d'éviter le stress. "Mais mon point faible serait d'être raide et de manquer de grâce", concède l'humoriste, qui craint particulièrement la danse contemporaine et les danses de salon.

Né le 3 février 1987, Gérémy Crédeville est un comédien et humoriste français. Après ses études, il se dirige tout d'abord vers une carrière de coach sportif avant de faire ses débuts dans l'humour suite à un discours à un mariage particulièrement bien reçu. Très intéressé par l'improvisation, il s'y essaie au sein d'une ligue, ce qui lui permet de lancer sa carrière. Il se fait alors appeler G. Dans la région de Lille, il se produit habituellement dans des cafés-théâtres puis lance son premier spectacle seul en scène : Parfait et modeste. En 2011, il fait quatre passages dans l'émission de Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire puis intègre le Jamel Comedy Club en 2016. On le voit par ailleurs sur TF1 dans l'émission Vendredi tout est permis d'Arthur. C'est ensuite la radio qui lui tend les bras. Sur France Inter, il est appelé par Nagui pour devenir chroniqueur dans La Bande originale. En 2021, il participe à la onzième saison de Danse avec les stars sur TF1.