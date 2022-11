"Danse avec les stars : une saison 13 prévue en 2023 ?"

DANSE AVEC LES STARS 2023. Danse avec les stars a clôturé sa saison 12 le 11 novembre 2022. TF1 a-t-elle prévu de renouveler le programme ?

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 11h28] La finale de Danse avec les stars était diffusée le 11 novembre 2022 sur TF1. Billy Crawford remporte la saison 12 de DALS. Plus de 53 % des téléspectateurs ont voté pour le chanteur, éliminant Carla Lazzari et son partenaire Pierre Mauduy aux portes de la victoire. Stéphane Legar a été éliminé par les notes du jury.

Une saison 13 est-elle prévue ? TF1 a annoncé dans un communiqué de presse que Danse avec les stars reviendra "prochainement pour une nouvelle saison" en 2023. Pourtant, cette saison 12 a signé ses pires audiences historiques pour une finale sur l'ensemble du public avec 2,78 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. En moyenne, Danse avec les stars a rassemblé seulement 2,63 millions de fidèles en 2022, soit le pire bilan historique de l'émission.

On ne connaît pas encore la date de diffusion prochaine de Danse avec les stars. Il faudra probablement attendre la rentrée 2023 pour retrouver les célébrités sur le parquet pour une treizième édition du programme. Rappelons que la saison 12 a été diffusée du 9 septembre au 11 novembre 2022, les vendredis soirs.

Au terme de la saison 12 de Danse avec les stars diffusée sur TF1 en 2022, Billy Crawford, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Le 11 novembre 2022, il a affronté au cours de la finale Stéphane Legar et Carla Lazzari. Il s'est imposé avec 53,4 % des voix du public.

On ne connaît pas encore le casting de Danse avec les stars 2023. Durant la saison 12, diffusée en 2022, on retrouvait douze personnalités issus du monde de la télévision ou de la chanson, six hommes et six femmes dont Florent Peyre, Amandine Petit, Clémence Castel ou encore Anggun. Découvrez leurs portraits dans notre diaporama ci-dessous.

Le jury de Danse avec les stars avait changé pour son édition 2022. François Alu et Chris Marques rempilent, tandis que Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris rejoignent le quatuor de jurés. Lorsque Chris Marques a dû s'absenter pour cause de Covid, le 16 septembre 2022, il a été exceptionnellement remplacé par Jean-Marc Généreux.

Danse avec les stars est diffusé les vendredis soirs sur TF1. Si vous ne pouvez pas voir l'émission lors de sa diffusion télévisée, sachez qu'il est possible de retrouver l'épisode de la semaine en replay sur le site et l'application de MyTF1. Il suffit d'avoir un compte gratuit pour voir, dès le lendemain de sa diffusion, Danse avec les stars en replay.