"Capitaine Marleau : quels acteurs dans l'épisode diffusé ce soir sur France 2 ?"

CAPITAINE MARLEAU. Corine Masiero incarne le Capitaine Marleau les vendredis soirs sur France 3. On vous en dit plus sur la série policière.

[Mis à jour le 17 mars 2023 à 14h27] Capitaine Marleau est de retour pour un épisode inédit ce vendredi 17 mars 2023 à 21h10 sur France 2. La capitaine de gendarmerie incarnée par Corinne Masiero enquête sur la mort d'un amateur de reconstitutions de batailles napoléoniennes, dont le meurtre, lors d'un duel, a été filmé par le fils de la victime. Yvan Attal incarne le principal suspect de l'affaire, tandis qu'Amira Casar fait également une apparition dans l'épisode.

Capitaine Marleau est une série policière française diffusée sur France 3 depuis le 15 septembre 2015 avant de passer sur France 2 depuis 2021. Les téléspectateurs peuvent suivre les enquêteurs de la capitaine de gendarmerie en chapka qui donne son nom à la série, incarnée par Corinne Masiero. Si elle semble sarcastiques, cela ne l'empêche pas de faire preuve d'un esprit de déduction à toute épreuve.

A ce jour, Capitaine Marleau est une série télévisée dont la diffusion des épisodes s'étend au fil des années sur une période très courte, avec souvent des rediffusions proposées sur France 2. Ainsi, la diffusion des épisodes inédits, les vendredis soirs, fait figure d'événement. La série à la particularité d'inviter à chaque épisode deux acteurs ou actrices français bien connus des téléspectateurs qui sont présents le temps d'une intrigue. Les épisodes sont également disponibles en replay streaming gratuit au lendemain de leur diffusion sur le site france.tv.

Synopsis - Adepte de l'humour noire et du sarcasme, ne refusant jamais une bière et ne se séparant jamais de sa chapka, Marleau est un personnage haut-en-couleurs. Mais elle n'en reste pas moins une capitaine de gendarmerie redoutable aux capacités de déduction aiguisées. A chacun des épisodes, elle traque l'un des principaux suspects de sa nouvelle enquête.

Avant de connaître le succès dans la série de France 3, Capitaine Marleau, Corinne Masiero a traversé bien des épreuves. Dans un entretien à Télérama, la comédienne s'est confiée sur ses tourments passés. "Avant d'être actrice, j'ai tenu un bistrot, j'ai été femme de ménage, j'ai gardé des gosses, j'ai vendu de la came, j'ai vendu mon cul (…) j'ai dormi dans ma ­bagnole", expliquait Corinne Masiero. A 28 ans, elle décide de devenir actrice, aidée par des amis qui font du théâtre et qui l'inviteront un jour, à monter sur les planches. "Je devais improviser des gestes. Déclic. Pour la première fois de ma vie, j'avais le droit de parler, d'exister, et les gens m'écoutaient. C'est ça que je veux faire", ajoute-t-elle dans les colonnes de Télérama. Un changement de vie qui lui aura permis de s'échapper de sa vie passée. "Moi, la culture, elle m'a sauvée. J'ai du cul de ne pas y être passée et s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec la culture, je ne serais pas là en train de vous parler", expliquait Corinne Masiero dans un entretien à Gala.

Corinne Masiero : capitaine Marleau

Aymeric Demarigny : brigadier Brière

Jean-Claude Drouot : Léopold Salaün

Marius Colucci : Oscar Langevin

Capitaine Marleau est une série télévisée diffusée sur France 3 de 2015 à 2020 et sur France 2 depuis 2021. Certains épisodes sont disponibles en streaming sur le site france.tv, moyennant une inscription gratuite à la plateforme. Certains saisons sont également accessibles sur MyCanal. La série est également disponible à l'achat sur la plupart des plateformes de VOD.