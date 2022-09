CHAMPION TF1. Kendji Girac joue le premier rôle du téléfilm "Champion", diffusé sur TF1 le 5 septembre 2022. Il aborde le tabou de l'illettrisme, qui touche 7% des adultes en France.

[Mis à jour le 5 septembre 2022 à 20h45] TF1 diffuse son nouveau téléfilm, Champion, ce lundi 5 septembre 2022. Kendji Girac y incarne un jeune homme en situation d'illettrisme, qu'il garde bien secret. Si cette fiction ne s'inspire pas directement d'une histoire vraie en particulier, elle décrit ce qu'endure 7% de la population adulte âgée (18-65 ans) ayant été scolarisée et qui se retrouvent en situation d'illettrisme.

Tout comme son personnage dans Champion, Kendji Girac a eu "des difficultés de lecture et d'écriture", comme il le confie à Télé-Loisirs. Je suis allé à l'école, mais avec ma famille gitane, on partait beaucoup en voyage. On traversait toute la France pour aller voir les cousins. Je n'ai pas eu une scolarité normale. J'étais donc assez en retard par rapport aux autres élèves".

Lorsqu'il a 14 ans, il travaille avec son père et remporte The Voice trois ans plus tard. "J'avais du mal à lire les paroles des chansons sur les prompteurs qui défilaient trop rapidement. Cela me ralentissait un peu, se souvient l'artiste. Puis, quand j'ai gagné, je faisais des fautes d'orthographe quand j'écrivais mes textes ou signais des autographes à mes fans." Kendji Girac dit aujourd'hui avoir "gagné ce combat" et vouloir "devenir le porte-parole de l'illettrisme en France".

Synopsis - Zack, menuisier de talent, s'épanouie dans sa passion, la boxe, et sa vie de couple avec sa petite amie Marjorie. Mais lorsque son père fait une mauvaise chute et tombe dans le coma, Zack se voit contraint de reprendre l'entreprise familiale. Cependant, il avait caché qu'il ne sait pas lire.

Kendji Girac : Zack

Lubna Azabal : Gloria

François Creton : Jo

Jean-Michel Tinivelli : Freddy

Hanane El Yousfi : Inès

Aurélie Pons : Marjorie

Keanu Peyran : Anthony

Marius Bruna : Adamo

Kendji Girac n'en est pas à sa première apparition télévisée, puisqu'il s'est distingué en remportant The Voice en 2014 puis en tant que juré de The Voice Kids. Mais avec Champion, le chanteur fait ses débuts en tant qu'acteur. Il n'avait en effet encore jamais joué dans une fiction auparavant. Pour les besoins du rôle, Kendji Girac a pris des cours de box, n'a pas hésité à changer de coupe de cheveux ou à prendre de la masse afin de correspondre davantage au personnage.

Champion est un téléfilm diffusé sur TF1 le 5 septembre 2022. Il est à découvrir à partir de 21h10. I lest également possible de suivre la diffusion en direct sur le site et l'application MyTF1, en cliquant sur l'onglet correspondant. Sachez que le téléfilm sera disponible en replay durant 8 jours sur le site MyTF1, si vous n'avez pas pu le regarder le soir de sa diffusion. Champion est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.