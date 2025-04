Tarifs de Netflix : comment expliquer une telle hausse malgré le bénéfice de plusieurs milliards ?

Malgré des résultats financiers en forte croissance, Netflix poursuit sa stratégie d'augmentation tarifaire. Après les États-Unis et le Canada, c'est au tour des abonnés français de mettre la main au portefeuille.

Netflix revoit ses prix à la hausse. Vendredi 18 avril, la plateforme américaine a dévoilé une nouvelle grille tarifaire en France, relate Franceinfo. L'abonnement standard sans publicité grimpe de 13,49 € à 14,99 € par mois. L'offre avec publicité augmente elle aussi, passant à 7,99 €, soit deux euros de plus. Quant à la formule Premium — qui permet de regarder films, séries et jeux mobiles sans publicité sur quatre écrans — elle passe de 19,99 € à 21,99 €.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur dans les prochaines semaines pour les abonnements en cours. Les abonnés seront prévenus par mail. Il s'agit de la première hausse depuis 2023. Depuis l'arrivée de Netflix en France en 2014, les prix ont bondi : +67 % pour l'abonnement de base et +83 % pour l'offre haut de gamme en l'espace de 11 ans.

11 milliards de dollars de revenus attendus

Comment expliquer ces hausses ? Selon Netflix, il s'agit de "stimuler les investissements dans les futures améliorations de services".

C'est à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels que Netflix a officialisé cette hausse des prix. Et pour cause : les chiffres sont au beau fixe. La plateforme a généré plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, en progression de 12,5 %, et affiche un bénéfice net avoisinant les 3 milliards d'euros. Des performances solides, mais insuffisantes aux yeux du géant du streaming, qui vise encore plus haut : 11 milliards de revenus attendus entre avril et juin.

Pour y parvenir, la stratégie est claire — faire appel à la contribution de ses abonnés. Une politique déjà amorcée en décembre dernier, lorsque les utilisateurs américains et canadiens avaient vu leurs tarifs grimper. Aux Etats-Unis, le tarif de l'abonnement Standard a été revu à la hausse, grimpant de 15,50 à 18 dollars. De son côté, la formule avec publicité — introduite fin 2022 — a également été ajustée, passant à 8 dollars mensuels après une augmentation d'un dollar.

Face au ralentissement du nombre de nouveaux abonnés, Netflix ajuste sa stratégie économique. L'objectif : mieux rentabiliser sa base d'utilisateurs actuelle, tout en explorant de nouveaux leviers de revenus, comme la publicité. La hausse des tarifs s'inscrit ainsi dans une logique de consolidation et de diversification de ses sources de financement.