"Disparition inquiétante : Rayane Bensetti change de registre"

Ce mercredi 13 janvier 2021, France 2 diffuse le deuxième volet de Disparition inquiétante, intitulé "Instincts Maternels". Rayane Bensetti fait partie du casting de ce téléfilm policier, aux antipodes de ses rôles habituels.

[Mis à jour le 13 janvier 2021 à 20h00] Suite au succès du premier volet de Disparition inquiétante, ce soir, France 2 propose un nouvel épisode en prime time, nommé "Instincts Maternels". L'histoire, qui évoque une enquête sur une disparition, aborde différents sujets de société, dont la question de la maternité. Dans ce téléfilm réalisé par Arnauld Mercadier, Alix Poisson interprète Esther Lewanski, un commandant qui quitte la police pour devenir juge. Cependant, elle s'inquiète de la disparition d'une jeune mère qu'elle connaît, soupçonnée d'avoir abandonné son bébé. Persuadée que la jeune femme de 17 ans n'aurait jamais fait ça, elle décide de se mêler de l'enquête. Au casting, on retrouve donc Alix Poisson, Charlotte de Turckheim, mais également Rayane Bensetti qui joue un jeune père empoisonné par un passé de délinquant. Ce rôle dramatique est une première pour l'acteur, habitué aux comédies.

Le gagnant de la cinquième saison de Danse avec les stars avait récemment émis l'envie de jouer autre chose que des comédies romantiques et c'est chose faite avec ce nouveau téléfilm. Dans une interview auprès de Ouest-France, le comédien s'est expliqué en ces mots : "je sors de ce que j'ai l'habitude de faire en général et c'est vraiment vers ce genre de film que je veux aller." Rayane Bensetti avait déjà travaillé avec le réalisateur, Arnauld Mercadier, pour Clem et Coup de foudre à Jaipur. L'acteur a ajouté "Il a toujours cru en moi et su que je pouvais jouer d'autres registres." Avec son personnage d'Enzo, Rayane Bensetti fait ses premiers pas dans un registre sombre et dramatique. L'acteur a trouvé cela très intéressant même s'il concède : "Là, ça m'a fait bizarre d'être toujours sérieux. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort […] C'est un personnage plus mature et plus "adulte" que ceux que j'ai l'habitude d'interpréter." Le premier épisode de Disparition inquiétante, diffusé en février 2019 avait rassemblé 4,75 millions de téléspectateurs, soit 21,4% de l'audience. La deuxième chaîne a déjà programmé le troisième volet, intitulé "Une affaire personnelle" qui sera diffusé le mercredi 27 janvier prochain.

Synopsis

Le lendemain de son pot de départ de la police pour devenir juge, Esther Lewansky se réveille dans les locaux du commissariat et reçoit un texto alarmant de Julia, une jeune mère de 17 ans qu'elle connaît bien. Celle-ci lui dit avoir laissé son bébé de 4 mois dans son studio, ne se sentant pas les épaules pour l'élever. Esther retrouve le bébé mais aucune trace de Julia. Inquiète, Lewansky décide de se mêler de l'enquête, bien que ce soit maintenant celle du commandant Costa, qui la succède à son poste. L'affaire se complique quand une jeune femme est retrouvée noyée. Il s'agit de Charlie, une jeune fille ayant un lien avec Julia…