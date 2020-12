Ce vendredi 11 décembre 2020, District Z, le nouveau jeu présenté par Denis Brogniart, débarque sur TF1 à 21h05. Plongées dans un univers de zombies, des personnalités devront réussir des épreuves afin de récolter de l'argent pour une association. Présentation du jeu phénomène.

[Mis à jour le 11 décembre 2020 à 10h40] Ce vendredi, l'aventure District Z commence à partir de 21h05 sur TF1. Ce nouveau jeu télévisé français imaginé et produit par Arthur est présenté par Denis Brogniart. Dans chaque émission, 5 personnalités devront réussir des épreuves physiques et mentales afin de gagner des Pass pour ensuite récolter un maximum d'argent pendant la dernière épreuve. Cet argent sera destiné à une association choisie par les candidats. Inspirés par la série The Walking Dead pour l'univers des zombies, de celle de la Casa de Papel pour la salle des coffres et de Call of Duty pour l'univers des jeux vidéo, les décors sont gigantesques et plus vrais que nature. Dans les colonnes de Télé Loisirs, Arthur a expliqué qu'il aimerait lancer un festival de zombies dans ces décors et donner la possibilité au grand public de visiter l'endroit et de faire les épreuves comme les célébrités.

Dans un décor digne d'un studio de cinéma, 5 personnalités sont envoyées dans le District Z, une zone interdite suite aux mauvaises expériences d'un richissime savant fou, le professeur Z. Durant toute une nuit, elles vont devoir réussir des épreuves physiques et intellectuelles dans le but de gagner un maximum de Pass pour ensuite remporter un maximum d'argent dans la salle des coffres pour en faire don à une association. Cependant, durant leur parcours, les célébrités devront affronter des zombies qui sont là pour les gêner et essayer de leur voler leur "vie", accrochée sur leur sac à dos. S'ils la perdent, ils perdent du temps pour la dernière épreuve et par conséquent, de l'argent. Pour ajouter une difficulté supplémentaire, les célébrités n'auront pas de notion du temps car elles n'auront l'heure à aucun moment.

La première saison de District Z comprend 5 épisodes diffusés chaque vendredi en prime-time sur TF1 du 11 décembre 2020 au 8 janvier 2021. Dans chaque épisode d'une durée de 2 heures, une équipe de 5 personnalités tentera de récolter un maximum d'argent pour une association.

Les candidats de la première saison de District Z sont répartis en 5 équipes. La première équipe qui affrontera le District Z lors de la soirée du 11 décembre 2020 est celle composée de Denitsa Ikonomova, Arnaud Ducret, Michaël Youn, Vincent Desagnat et Cartman. Voici les 4 autres équipes de la saison 1 :

Booder, Baptiste Lecaplain, Marine Lorphelin, Bruno Guillon et Teheiura

Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti et Camille Cerf

Maëva Coucke, Ahmed Sylla, Héloïse Martin, Camille Lacourt et Florent Peyre

Kev Adams, Estelle Lefébure, Jarry, Camille Combal et Sandrine Quétier

Le tournage de District Z a eu lieu à Plailly, en région parisienne, près du Parc Astérix. Le district s'étend sur 10 hectares, avec des décors gigantesques et un hub de production. Ce décor est en parti construit avec celui du spectacle Main basse sur la Joconde, qui était joué au Parc Astérix jusqu'en septembre 2018.