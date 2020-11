"Grey's Anatomy : date, intrigues... à quoi s'attendre pour la saison 17 ?"

GREY'S ANATOMY SAISON 17 - La saison 16 de la série médicale s'achève le 18 novembre sur TF1. Retrouvez toutes les infos sur la saison 17 de Grey's Anatomy.

[Mis à jour le 18 novembre 2020 à 20h55] Clap de fin pour la saison 16 de Grey's Anatomy. TF1 diffuse mercredi 18 novembre 2020 les deux derniers épisodes de la saison. Mais que les fans se rassurent, la série médicale culte est bien renouvelée pour une saison 17 ! Si on n'a pas encore de de date de retour en France, sachez que les nouveaux épisodes ont déjà commencé à être diffusés aux Etats-Unis, puisque la chaîne AMC a repris la programmation de la série le 12 novembre 2020. Il faudra donc probablement attendre quelques mois avant de découvrir cette saison inédite sur les écrans français.

Mais on possède déjà des informations sur cette suite de Grey's Anatomy. La pandémie liée au coronavirus a tellement ébranlé le monde, et particulièrement les milieux hospitaliers, que le coronavirus sera au coeur des intrigues abordées dans la saison 17 : "Il n'y a pas moyen qu'une série médicale aussi longue rate l'histoire médicale de nos vies", a déclaré Krista Vernoff, productrice exécutive de Grey's Anatomy au micro d'Entertainment Weekly. Le mouvement Black Lives Matter, qui a ébranlé les Etats-Unis ces derniers mois, sera également abordé au cours des épisodes. La saison 17 démarrera avec un cross-over avec l'épisode 1 de la saison 4 de Station 19, série dérivée de Grey's Anatomy. Et un retour inattendu est à prévoir à cette occasion (attention, spoilers). Patrick Dempsey (Derek Shepherd) est de retour dans la série médicale dès l'épisode 2 de la saison 17. Les fidèles de Grey's Anatomy devront toutefois patienter avant de découvrir les circonstances de l'apparition de ce personnage, décédé durant la saison 11.

Tout savoir sur grey's anatomy

Synopsis - Greys' Anatomy raconte le quotidien d'internes et de médecins qui débutent au Seattle Grace Hospital. Derrière les patients et les opérations multiples, se cachent aussi des drames, des amitiés et des mélis-mélos sentimentaux. Meredith, Cristina, Alex, George et Izzie sont étudiants en médecine. Ils démarrent aujourd'hui leur internat au Seattle Grace Hospital, un hôpital réputé à travers tout le pays. Les apprentis ont pour chef Miranda Bailey, une brillante chirurgienne qu'ils surnomment « le tyran ». Ils vont devoir trimer pendant sept longues années afin d'obtenir leur spécialité.

Lors de son premier jour, Meredith tombe sur Derek Sheperd, un neurochirurgien brillant qui n'est pas sans lui rappeler l'homme avec qui elle vient de passer la nuit. Stupéfaite, la jeune femme va devoir faire la part des choses entre sa vie professionnelle et affective. Heureusement, Meredith va pouvoir compter sur sa nouvelle meilleure amie, Cristina. Si cette dernière déborde d'ambition et s'imagine déjà cardiologue, elle est aussi fidèle en amitié. De son côté, Alex est peu apprécié par ses collègues. Très arrogant, il va devoir faire son trou. Quant à Izzie et George, ils vont se serrer les coudes pour réussir.

Grey's Anatomy est une série médicale diffusée depuis 2005. Depuis la création de la série, de nombreux acteurs et actrices sont passés et beaucoup des acteurs des débuts ont quitté le show, tandis que des petits nouveaux ont fait leurs arrivées. Retrouvez ci-dessous le casting complet de Grey's Anatomy :

Ellen Pompeo : Dr Meredith Grey

Chandra Wilson : Dr Miranda Bailey

James Pickens Jr. : Dr Richard Webber

Patrick Dempsey : Dr Derek Shepherd (saisons 1 à 11)

Justin Chambers : Dr Alex Karev (saisons 1 à 16)

Sandra Oh : Dr Cristina Yang (saisons 1 à 10)

T.R. Knight : Dr George O'Malley (saisons 1 à 5)

Katherine Heigl : Dr Isobel " Izzie " Stevens (saisons 1 à 6 )

Sara Ramirez : Dr Callie Torres (saison 2 à 12)

Jessica Capshaw : Dr Arizona Robbins (saison 5 à 14)

Sarah Drew : Dr April Kepner (saison 6 à 14)

Kevin McKidd : Dr Owen Hunt (depuis la saison 5)

Kim Raver : Dr Teddy Altman (saisons 6 à 8 et depuis la saison 15)

Jesse Williams : Dr Jackson Avery (depuis la saison 6)

Camilla Luddington : Dr Josephine " Jo " Wilson-Karev (depuis la saison 9)

Caterina Scorsone : Dr Amelia Shepherd (depuis la saison 7)

Kelly McCreary : Dr Margaret " Maggie " Pierce (depuis la saison 10)

Giacomo Gianniotti : Dr Andrea " Andrew " DeLuca (depuis la saison 11)

Kate Walsh : Dr Addison Montgomery (saison 1 à 8)

Chyler Leigh : Dr Lexie Grey (saison 4 à 8)

Eric Dane : Dr Mark Sloan (saison 2 à 8)

Isaiah Washington : Dr Preston Burke (saisons 1 à 3)

Brooke Smith : Dr Erica Hahn (saisons 2 à 5)

Gaius Charles : Dr Shane Ross (saison 9 à 10)

Tessa Ferrer : Dr Leah Murphy (saison 9 à 13)

Jerrika Hinton : Dr Stephanie Edwards (saison 9 à 13)

Martin Henderson : Dr Nathan Riggs (saisons 12 à 14)

Greg Germann : Dr Tom Koracick (depuis la saison 14)

Jake Borelli : Dr Levi " Glasses " Schmitt (depuis la saison 14)

Chris Carmack : Dr Atticus " Link " Lincoln (depuis la saison 15)

Chaque nouvelle saison de Grey's Anatomy est diffusée sur TF1 le mercredi à 21h, mais aussi sur TF1 Séries film. Les fans ayant raté un nouvel épisode peuvent néanmoins le retrouver en replay streaming sur le site de MyTF1 durant huit jours.

