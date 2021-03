Intraitable : l'histoire vraie qui a inspiré le téléfilm avec Fred Testot

INTRAITABLE FRANCE 2. Dans le cadre de sa programmation "Nous paysans", France 2 diffuse le téléfilm "Intraitable", qui revient sur l'histoire vraie d'Emmanuel Giboulot.

[Mis à jour le 1er mars 2021 à 20h55] C'est une histoire vraie qui a inspiré le scénario d'Intraitable, téléfilm diffusé sur France 2 avec Fred Testot, Patrick Timsit ou encore Elodie Frenck au casting. Les scénaristes nt souhaité raconter l'histoire d'Emmanuel Giboulot, un viticulteur travaillant à Beaune, en Côte-d'Or. Cet agriculteur, spécialisé dans le vin bio, s'est, en effet, réellement révolté contre un arrêté préfectoral qui demandait aux agriculteurs d'asperger leurs vignes avec des pesticides, afin de prévenir contre la flavescence dorée, une maladie qui attaquait les vignes.

Comme dans Intraitable sur France 2, Emmanuel Giboulot s'est battu jusqu'au bout contre cet arrêté préfectoral, et finalement l'Etat. Il s'est mis en danger sur le plan professionnel mais également privé. En avril 2014, ce viticulteur est condamné à une peine symbolique de 500 euros d'amende pour avoir refusé de traiter ses vignes. Il est finalement relaxé en appel. "Je voulais montrer qu'un citoyen peut gagner quand il est dans son droit", explique-t-il à l'occasion de la sortie du téléfilm dans les colonnes du Parisien. L'affaire, très médiatisée, a permis au viticulteur aujourd'hui âgé de 58 ans de bénéficier d'une importante mobilisation citoyenne, et de faire réfléchir sur les pratiques de l'agriculture en France.

Synopsis - Un viticulteur bio, discret et idéaliste devient presque malgré lui un lanceur d'alerte. Prié par arrêté préfectoral d'épandre préventivement du pesticide sur ses vignes, il refuse et s'engage dans une procédure longue et inégale contre l'Etat. Au cours de son action, il se voit obligé de défendre sa vision du métier, son exploitation et sa compagne contre les intimidations de ceux que son combat dérange...

Intraitable est un téléfilm diffusé le 1er mars 2021 sur France 2.

