France 2 diffuse à partir du 1er juillet deux épisodes par semaine de L'amie prodigieuse. Cette série, adaptation du roman d'Elena Ferrante, est-elle fidèle au best-seller ?

[Mis à jour le 1er juillet 2020 à 20h55] Quatre tomes, plus de douze millions d'exemplaires vendus : L'amie prodigieuse est une véritable success-story littéraire qui n'a pas manqué de briller sur petit écran. Depuis 2018, les romans d'Elena Ferrante sont adaptés en série télévisée pour la Rai, HBO et TIMvision. Et le succès est à nouveau au rendez-vous, puisque la presse et le public saluent ces premières saisons réussies, racontant l'amitié entre deux petites filles, Lila et Elena, qui ont grandit ensemble dans un quartier pauvre de Naples, et dont les trajectoires de vie vont dévier. Cette histoire interroge surtout la place de la femme et le système social de la société italienne de la seconde moitié du XXe siècle. A partir du 1er juillet, France 2 diffuse la première saison de cette série, très fidèle aux romans.

Pour adapter L'amie prodigieuse, le réalisateur Saverio Costanzo a tenu à suivre de très près les romans, sous la supervision de l'auteur Elena Ferrante, soucieuse que son oeuvre littéraire soit fidèlement reproduite sur petit écran : "J'ai respecté jusqu'à l'os le roman", détaille Saverio Costanzo dans les colonnes de L'Obs. Le récit télévisé calque donc avec précision les contours du roman pour une adaptation très fidèle. Pour Dorothée Barba de l'émission Capture d'écrans sur France Inter, elle serait presque "trop fidèle aux romans". Mais rien d'inquiétant : "Même en connaissant déjà l'histoire, on se délecte de cette vie de quartier", note la chroniqueuse. Les téléspectateurs qui ont lu la saga, mais également les néophytes peuvent donc se laisser tenter par cette adaptation de L'amie prodigieuse. Deux saisons ont déjà été produites, la saison 3 et la saison 4 sont respectivement attendues pour 2021 et 2022.

En savoir plus

Synopsis - L'amie prodigieuse est une série adaptée du best seller du même titre d'Elena Ferrante. Elle suit l'amitié de deux petites filles qui grandissent dans un quartier pauvre de Naples, des années 1950 jusqu'à l'âge adulte, où leurs vies ont pris des tournants bien différents.

L'amie prodigieuse est une série italo-américaine diffusée depuis 2018. Depuis le 1er juillet 2020, elle est programmée sur France 2 à partir de 21h05. Si vous ne pouvez pas suivre la série lors de sa diffusion sur la seconde chaîne, sachez que les épisodes sont disponibles en replay streaming sur le site France.TV.

L'amie prodigieuse - au programme TV le mercredi sur France 2