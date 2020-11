"L'amour est dans le pré : nouveau clash entre Laurent et ses prétendantes"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré diffusé ce soir, Laurent va avoir droit à de nouveaux reproches de la part de Charlotte et Emilie.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 17h00] Le ton va monter entre Laurent et ses prétendantes ! Dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré, diffusé ce soir, l'éleveur normand va de nouveau essuyer les reproches de Charlotte et Emilie. Selon un extrait partagé sur les réseaux de M6, les deux femmes, présentes depuis quelques jours chez l'agriculteur, vont le critiquer sur son incapacité à être franc sur ses sentiments. Au cours d'une discussion qui débute paisiblement, Laurent va avouer ressentir davantage de sentiments pour Charlotte... quelques heures après avoir envoyé à Emilie des signes lui faisant penser qu'il voulait se rapprocher d'elle ! "T'es une vraie girouette", va-t-elle lui rétorquer, déçue du comportement de l'agriculteur. Cependant, ce dernier se défend d'avoir tenté tout rapprochement explicite avec elle lors de leur précédente balade en quad. Pire, selon lui, Emilie n'est pas prête à accepter ses avances.

Mais malheureusement pour Laurent, les remontrances ne vont pas sortir uniquement de la bouche d'Emilie. Dans l'amour est dans le pré ce soir, Charlotte va également lui reprocher de ne pas être clair sur ses sentiments : s'il annonce clairement avoir une préférence pour elle, il continue à être séducteur avec Emilie : "Pourquoi tu essaies de la séduire ? [...] J'ai vu dans tes yeux comment tu la regardes, tu la regardes avec du désir ! [...]" Pour la jeune mère de famille, Laurent espère toujours séduire secrètement sa rivale. Soudées, les deux femmes lui lancent un ultimatum : s'il ne prend pas de décision claire, elles quittent toutes les deux la ferme. Alors, Charlotte ou Emilie ? On saura dans la suite de l'épisode 10 de L'amour est dans le pré comment Laurent réussira à mettre un terme à ces querelles, et avec laquelle de ses prétendantes il choisira de poursuivre son aventure amoureuse.

Résumé de l'épisode précédent de l'amour est dans le pré

Dans l'épisode 9 de L'amour est dans le pré, diffusé le 9 novembre 2020 sur M6, Jérôme, Mathieu et David ont pris une décision concernant les prétendants avec lesquels ils souhaitent poursuivre leur romance. De leur côté, Eric l'Auvergnat, éconduit par Cathy et Sylvie l'épisode précédent, a eu droit à une seconde chance en rencontrant Nathalie, une soupirante qui lui avait écrit une lettre trop tard. Enfin, une prétendant de Lionel lui annonce son désir de quitter l'aventure L'amour est dans le pré. Une nouvelle qui met l'agriculteur en peine, mais qui le force par la suite à s'ouvrir davantage à sa seconde soupirante. Retrouvez ci-dessous le résumé détaillé de l'épisode 9 de L'amour est dans le pré.

Lionel éconduit par Christine, va-t-il tomber sous le charme de Muriel ?

L'épisode 9 de L'amour est dans le pré a réservé une déception amoureuse pour Lionel. Alors qu'il était sous le charme de l'une de ses prétendantes, Christine, cette dernière lui avoue rapidement qu'elle veut quitter l'aventure. En cause : le contexte de leur rencontre, c'est-à-dire l'émission filmée. "Le contexte, pour moi, est trop lourd, explique-t-elle à l'agriculteur. Je pensais pouvoir passer au dessus mais je n'y arrive pas". Lionel admet être "un peu déçu" par cette conclusion, puisque Christine lui plaisait peut-être davantage que Muriel : "J'espérais un peu, j'aurais pu me projeter avec elle, confie-t-il ensuite aux caméras de M6. Ça me fait un pincement au coeur, mais c'est son choix je le respecte."

Une fois Christine partie, Lionel réserve tout son temps à Muriel, sa seconde prétendante. Le départ de sa rivale va lui permettre de se révéler aux yeux de l'agriculteur, les deux échangeant une complicité et partageant leur vision d'un futur commun. Après qu'elle ait rencontré sa famille, Lionel se dit prêt à vouloir "approfondir" avec Muriel, qui l'invite d'ailleurs à découvrir son propre quotidien. Ils vont même s'embrasser avant qu'elle ne parte. "Ce n'était pas une explosion de sentiments mais presque, admet la soupirante : je suis passée par divers sentiments positifs. Je suis contente de peut-être voir un futur ici avec Lionel, on verra ce qu'il en est." De son côté, Lionel se dit "dans le flou" quant à ses sentiments et n'a pas encore pris sa décision. Toutefois, il est sous le charme du personnage : "J'ai trouvé quelqu'un de très sympathique et agréable à vivre et à écouter."

Une prétendante de dernière minute pour Eric l'Auvergnat

Au cours de ce nouvel épisode de L'amour est dans le pré, Eric l'Auvergnat a droit à une surprise : alors qu'il avait été éconduit par ses deux soupirantes, Sylvie et Cathy, il revient à Paris pour faire un nouveau speed-dating ! Nathalie, 57 ans, est une factrice à Paris qui lui a envoyé son courrier trop tard. Mais comme Karine Le Marchand l'explique en préambule, sa lettre "a beaucoup touché [la production, ndlr], on a trouvé que cette femme cochait absolument toutes les cases que tu recherchais". Dans la lettre envoyée par cette candidate surprise, celle-ci dit qu'en découvrant son portrait à la télévision, "c'est comme si j'avais reconnu en toit une partie de moi, de mon parcours de vie". Suite à leur speed-dating, Eric invite immédiatement Nathalie à le rejoindre dans son exploitation. "J'ai fait une belle rencontre […] Je crois que le détour en vaut la chandelle", estime Eric l'Auvergnat une fois le speed-dating passé. Le séjour à la ferme débute peu de temps après, et les deux célibataires apprécient la simplicité de l'autre. Si Eric lui avoue qu'il est content de sa venue, il n'ose pas encore faire le premier pas. Mais Nathalie est comblée : "Pour l'instant mon coeur me dit 'vas-y, jette toi à l'eau' [...] ça change vraiment des relations que j'ai eues, je crois [ressentir] une petite étincelle !" Il faudra attendre les prochains épisodes de L'amour est dans le pré pour savoir si cette étincelle va se transformer en histoire d'amour pour l'Auvergnat, célibataire depuis près de 30 ans.

Mathieu et Jérôme officialisent leur choix

Dans le Rhône, Jérôme reste troublé par le baiser que lui a volé Lucile quelques heures plus tôt. Un geste salvateur qui rapproche le maraîcher de sa prétendante, sous les yeux d'Alicia. Cette dernière a bien deviné que quelque chose se tramait, et décide de quitter l'aventure L'amour est dans le pré pour laisser Jérôme et Lucile vivre leur histoire d'amour. Si cette annonce provoque des pleurs du côté de l'agriculteur et de la directrice de spa, Alicia se sent au contraire "apaisée". La jeune femme ayant quitté l'exploitation du maraîcher, Jérôme et Lucile sont officiellement en couple et parlent déjà d'avenir et d'enfants. "Je suis sous le charme, complètement, admet Jérôme aux caméras de M6. Je n'ai aucune peur, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours et on est sur la même longueur d'onde."

L'épisode 9 de L'amour est dans le pré a également été l'occasion pour Mathieu de révéler ses véritables préférences à Johnny. L'instituteur a dû profiter d'un moment en tête-à-tête pour sonder l'agriculteur. Après avoir longuement retardé le moment de la confidence, Mathieu a fini par avouer, non sans difficultés, préférer Alexandre : "Maintenant je me sens vraiment soulagé, car les choses sont claires", déclare l'éleveur de taureau a posteriori. De son coté, Johnny révèle ne pas "être surpris" de la décision de Mathieu, bien qu'il ait le cœur lourd. Il reste persuadé que c'est son mode de vie et son travail, qui le force à se fixer, qui a influencé le choix de l'agriculteur souhaitant vivre en caravane, sans qu'il ne sache qu'un rapprochement a eu lieu quelques jours auparavant. Mathieu présente ensuite Alexandre à sa famille, qui accueille le jeune homme à bras ouvert. L'éleveur de taureau du Gard est aux anges, et particulièrement enthousiaste à l'idée de débuter cette nouvelle relation : "Je suis excité [à l'idée] de le prendre dans ma vie, de l'emmener, de le transporter dans mes rêves et dans tout ce que j'ai envie de faire [...] Je vais un peu m'oublier pour faire que ce cocon qu'est ce garçon éclose. Je suis amoureux c'est tout. "

Un premier baiser pour David

Dans le Tarn, David et Stéphanie (la brune) officialisent leur relation et passent un rendez-vous en amoureux plein de promesses. Les deux tourtereaux se promettent déjà de se retrouver chez la prétendante, tandis que le maraîcher espère que sa promise vienne un jour vivre avec lui : "Ma vie je l'envisage avec toi, et y a pas grand-chose qui va me faire changer d'avis", lui confie-t-il. Une déclaration qui touche sa soupirante : elle l'embrasse pour la première fois au cours de ce rendez-vous. Le choix de David est définitivement fait, tandis que des sentiments commencent à naître dans le cœur de Stéphanie : "Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, c'est un début d'amour !" Toutefois, elle continue de le freiner dans ses élans amoureux, désirant prendre son temps pour construire une relation durable. Pas de quoi désemparer David pour autant : "J'y crois et je suis très heureux. Elle est vraiment comme je l'espérais."

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

