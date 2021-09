"La France a un incroyable talent : changement de jour de diffusion, quelle date ?"

LFAUIT. L'émission de talent de M6 est bientôt de retour. La saison 16 de La France a un incroyable talent change toutefois de jour de diffusion.

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 16h31] Du changement s'annonce pour les fans de La France a un incroyable talent. La prochaine saison du concours de talents sera diffusé dès le 20 octobre 2021 sur M6. Cependant, ce n'est pas le mardi, comme c'était le cas pour les saisons précédentes, mais le mercredi que sera désormais diffusé le programme présenté par Karine Le Marchand.

Après une saison riche en changements la saison dernière, La France a un incroyable talent revient sur le même formant pour cette édition 2021. Sugar Ramy, Marianne James, Eric Antoine et Hélène Segara rempilent dans les rôles de jurés, tandis que Karine Le Marchand officie de nouveau comme présentatrice de l'émission. M6 annonce cependant un "record" de candidature pour cette saison 16 de La France a un incroyable talent, de quoi ajouter toujours plus de surprises, de rire, de spectacle et d'émotion pour les habitués du programme.

La France est un incroyable talent est une émission de divertissement diffusée sur M6 depuis le 2 novembre 2006. L'objectif est de dénicher le grand talent de l'année, tous domaines confondus. Danse, chant, spectacle, illusion, magie,...etc sont des domaines régulièrement présents dans l'émission. C'est une adaptation française de l'émission America's Got Talent, diffusée outre-Atlantique. Les candidats livrent des performances qui sont ensuite jugées par un jury.

La France a un incroyable talent est actuellement présentée par Karine Le Marchand, avec Marianne James, Eric Antoine, Hélène Segara et Sugar Samy qui oeuvrent comme jurés. Par le passé, l'émission a été présentée par Alessandra Sublet (saisons 1 à 3), Alex Goude (saisons 4 à 10), Sandrine Corman (saisons 4 à 8), Louise Ekland (saison 9) et David Ginola (saison 11 à 14). Les derniers gagnants de La France a un incroyable talent est la Famille Lefèvre, sacrée le 15 décembre 2020. La saison 16 est diffusée à partir du 20 octobre 2021 sur M6.

Comme les années précédentes, La France a un incroyable talent revient à la fin de l'année 2021. La saison 16 du programme de M6 est diffusé à partir du 20 octobre 2021. Attention, notons que la diffusion change de jour : c'est désormais le mercredi, et non plus le mardi, que les talents feront leur show sur la scène de la Six.

Mardi 15 décembre 2020, M6 a diffusé la finale de la dernière saison de La France a un incroyable talent. La saison 15 contenait 13 finalistes et ils sont tous montés sur scène afin de tenter de remporter les 100,000 euros. À la fin de la soirée, Karine Le Marchand est passée en direct afin d'annoncer les résultats. Ce sont les choristes de la Famille Lefèvre qui sont sacrés grands gagnants de cette saison. Ils repartent donc avec les 100,000 euros face à la troupe Zonsembe.

Le jury de l'édition 2020 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Dès la saison 15, Karine Le Marchand remplace David Ginola à la présentation du concours télévisé.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.