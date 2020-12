"La France a un incroyable talent : La famille Lefèvre gagnante 2020, le résumé"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT 2020. – M6 a diffusé la grande finale de la saison 15 de La France a un incroyable talent. Après avoir vu les 13 finalistes, le public a retrouvé Karine Le Marchand en direct. La famille Lefèvre a touché le public avec sa belle chanson de Noël et remporte les 100,000 euros. Les chanteurs sont les gagnants de cette saison.

Sommaire Gagnant de La France a un incroyable talent

Le jury de La France a un incroyable talent

Replay de La France a un incroyable talent L'essentiel Ce soir, M6 a diffusé la finale de La France a un incroyable talent. Cette saison était un peu particulière puisqu’il n’y avait pas de public à cause du Covid-19. Puis, les numéros ont dû être enregistrés en novembre pendant le second confinement. Les 13 candidats encore en lice sont montés sur scène afin de défendre leur place et tenter de remporter les 100,000 euros. Certains ont réussi à se démarquer et c’est le cas d’Antony César, un jeune danseur de 18 ans qui a touché Marianne James. Puis, la chanteuse Luan a fait une très belle prestation. La troupe Limonade Dance Company a dansé afin de rendre hommage à leurs mamans. Les Zonsembe ont fait un show exceptionnel et ont pris de gros risques pour impressionner le public. Klek Entos, le magicien a dévoilé son identité après son show haut en couleur. C’est David Stone, connu dans l’émission qui se cachait derrière le masque et a surpris tout le monde. Pendant la soirée, la gagnante de la saison passée, Le Cas Pucine est montée sur scène afin de faire un petit numéro. Elle était très à l’aise et a lancé quelques piques à Eric Antoine. Après avoir vu tous les numéros, les téléspectateurs ont retrouvé Karine Le Marchand en direct pour l’annonce des résultats. Après plusieurs secondes de suspense, l’animatrice annonce que c’est la famille Lefèvre qui remporte cette saison ainsi que les 100,000 euros. Découvrez le résumé de l’épisode. Le direct Recevoir nos alertes live !

00:14 - Une saison 16 déjà en préparation de La France a un incroyable talent La saison 15 de La France a un incroyable talent est terminée et c’est la famille Lefèvre qui remporte les 100,000 ainsi que le titre de gagnant de cette année. M6 compte bien faire une saison 16 et Karine Le Marchand a annoncé le renouvellement du show. Les téléspectateurs peuvent s’inscrire dès à présent sur le site de la chaîne pour le casting de la prochaine saison. 00:03 - Les internautes très énervés par la victoire de la famille Lefèvre La famille Lefèvre a remporté la saison 15 de La France a un incroyable talent sur M6. Les internautes sont nombreux à réagir sur Twitter et ne comprennent pas la victoire des chanteurs. "J’ai regardé toutes les semaines tout ça pour voir des riches sans foutre encore plus dans la poche", a écrit un internaute sur le réseau social. "Ils ont chanté dans leur salon un chant de noël. Et ils gagnent 100 mille balles ? Allooooo", a écrit un autre internaute. La victoire de la petite chorale ne fait donc pas l’unanimité. Faire gagner une famille qui vient de Versailles et qui n'a visiblement pas besoin d'argent ???? dégoûtée pour wonsembe méritait mille fois de gagner et de sortir de la rue #lfauit — Lilouu (@loeizdu74) December 15, 2020 15/12/20 - 23:57 - La famille Lefèvre touchée par leur victoire La famille Lefèvre est très touchée par leur victoire dans la France a un incroyable talent. Néanmoins, à cause de l’épidémie, les chanteurs n’ont pas pu être présents pour partager leur bonheur sur scène. Karine Le Marchand a rencontré quelques soucis techniques et n’a pas pu parler bien longtemps avec eux. 15/12/20 - 23:48 - La famille Lefèvre remporte la saison 15 de La France a un incroyable talent Après avoir vu tous les numéros, les téléspectateurs retrouvent Karine Le Marchand en direct pour l’annonce du grand gagnant de la saison 15 de La France a un incroyable talent. Elle annonce que les Wonsembe, Les Sancho, la Lemonade Danse Company et la Famille Lefèvre sont les 5 finalistes. Après quelques secondes de suspense, Karine Le Marchand annonce que c’est La Famille Lefèvre qui remporte les 100,000 euros et qui remporte cette saison 15 de La France a un incroyable talent. 15/12/20 - 23:27 - Le Cas Pucine fait un numéro spécial La gagnante de la saison passée de La France a un incroyable talent est de retour pour un numéro spécial. Le Cas Pucine confie avoir signé un contrat avec Eric Antoine. Elle fait plusieurs blagues autour des 100,000 euros et du magicien. 15/12/20 - 23:20 - Eric Antoine reçoit une claque émotionnelle avec Alex & Alex Alex & Alex sont les suivants à monter sur scène dans La France a un incroyable talent. Les deux danseurs avaient reçu le Golden Buzzer de Karine Le Marchand lors des auditions en mettant en avant leur coming-out."Ils m'ont scotchée", dit Hélène Ségara après leur prestation. Eric Antoine a reçu une "claque émotionnelle" avec la prestation des deux danseurs. 15/12/20 - 23:17 - Une saison 16 de La France a un incroyable talent ! Après la belle prestation des Wonsembe, Karine Le Marchand annonce une bonne nouvelle aux téléspectateurs. M6 a renouvelé le show pour une prochaine saison. "L’an prochain nous revenons pour La France a un incroyable talent saison 16", dit l’animatrice. Elle a invité les gens à s’inscrire dès à présent pour le casting de la prochaine saison. 15/12/20 - 23:14 - Les Zonsembe ont bluffé le public Les Wonsembe se sont mis en danger ce soir dans La France a un incroyable talent. "Les acrobaties étaient incroyables", dit Eric Antoine. Le groupe a mis le feu pour la finale et les membres du jury sont sans voix. "C’était un immense numéro pour une immense finale", confie Marianne James. De son côté, Hélène Ségara est tout aussi bluffé. Eric Antoine espère que le groupe va gagner la finale. 15/12/20 - 23:10 - Les Wonsembe prennent des risques Les Wonsembe montent sur scène pour défendre leur place dans la finale de La France a un incroyable talent. Pour leur prestation, ils vont pendre des risques et promettent d’envoyer du "lourd". 15/12/20 - 23:06 - Lisa Dann partage les membres du jury Lisa Dann a fait une belle reprise de On va s’aimer dans la France a un incroyable talent. Hélène Ségara est sous le charme et la trouve très douée. "Cette chanson qui était festive à la base, on s’aperçoit que c’est une chanson d’amour", dit la star. Éric Antoine a mis du temps pour rentrer dans la chanson de Lisa, mais a quand même bien aimé. "Moi je serai content d’aller à un de tes concerts", avoue t-il. Sugar Daddy est du même avis qu'Eric Antoine. 15/12/20 - 23:02 - Lisa Dann chante dans La France a un incroyable talent Lisa Dann, la benjamine de La France a un incroyable talent est la suivante à monter sur scène. La jeune femme de 16 ans adore chanter des titres des années 80 et en a mis plein la vue aux membres du jury lors de la demi-finale. Elle a décidé de chanter On va s’aimer et souhaite "toucher les gens". 15/12/20 - 22:59 - BBoy Haiper partage les membres du jury BBoy Haiper a fait une très belle prestation dans la finale de la France a incroyable talent. Pourtant, Eric Antoine avoue qu’il a été moins touché que la dernière fois. "Ce numéro aurait dû être pour la demi-finale et l’autre numéro pour la finale", dit Marianne James. 15/12/20 - 22:55 - BBoy Haiper monte sur scène dans La France a un incroyable talent BBoy Haiper est en finale de La France a un incroyable talent. Le jeune homme a perdu ses parents très jeune et est handicapé. Il se sert de tout ce qu’il trouve dans la rue afin de s’entraîner et fait du spectacle de rue dans Paris. Bioy Haiper avait eu un Golden Buzzer et espère impressionner une nouvelle fois les membres du jury. "Je vais tout donner pour gagner". 15/12/20 - 22:51 - Les Magus Utopia ont fait un superbe show Les Magus Utopia ont impressionné les membres du jury dans La France a un incroyable talent. "C’est le meilleur numéro de magie de ces saisons en terme de show", dit Sugar Sammy. Hélène Ségara est fan de leur univers et a aussi beaucoup aimé. 15/12/20 - 22:47 - Les Magus Utopia fnt leur dernier "acte" ! Les Magus Utopia sont les suivants à monter sur scène dans La France a un incroyable talent. Les magiciens adorent jouer sur les cauchemars pour faire peur au public, mais aussi pour les impressionner. "Nous allons terminé notre histoire", dit l’un des magiciens. Ils comptent faire un dernier acte et vont "monter en pression" pour faire quelque chose de spectaculaire. LIRE PLUS

En savoir plus

On ne connaît pas encore le nom du gagnant de la saison 15 de La France a un incroyable talent. La saison 14 de La France a un incroyable talent a vu la victoire du Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans. Elle est repartie avec 100 000 euros et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

La France a un incroyable talent - au Programme TV sur M6 les mardis