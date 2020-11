"La France a un incroyable talent : Luan, chanteuse malvoyante, éblouit le jury"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT 2020 – Lors des auditions du 10 novembre 2020, Luan, atteinte de la maladie de Leber, a ému le jury avec sa reprise d'Alicia Keys.

[Mis à jour le 10 novembre 2020 à 23h00] C'est une prestation qui a totalement bouleversé le jury de La France a un incroyable talent. Lors de la quatrième soirée d'auditions le 10 novembre 2020, Luan, une chanteuse et musicienne de 20 ans, a totalement ébloui le public ainsi qu'Hélène Segara, Sugar Samy, Marianne James et Eric Antoine avec sa reprise de "Empire State of Mind" d'Alicia Keys. La jeune femme est atteinte de la neuropathie optique de Leber, une maladie qui entraîne une baisse brutale de la vision et qui la prive d'une partie de ses facultés visuelles. Malgré cela, la jeune femme maîtrise le piano, ce qu'elle a pu prouver lors de sa prestation sur la scène du show de M6, mais aussi le violon et la batterie.

Avec sa prestation pleine de puissance, Luan a emporté l'adhésion totale des membres du jury de La France a un incroyable talent, comme le montre un extrait l'émission M6 partagé sur les réseaux sociaux. Le public s'est levé pour applaudir sa performance : "Je suis bluffée par ce que je viens d'entendre, lâche Hélène Segara au bords des larmes. Ce sens qui est la vue à un moment donné quand on ne peut pas en bénéficier totalement, on développe plein d'autres sens, et je crois que tu as développé quelque chose de magique. Je suis émerveillée !" Pour Sugar Samy, c'est même "la meilleure prestation [qu'il] a jamais vu depuis [qu'il] participe à La France a un incroyablement talent". Retrouvez ci-dessous la performance de Luan dans le concours de talents, partagée sur les réseaux sociaux de M6.

"C'est la meilleure prestation que j'ai vue depuis que je suis dans #LFAUIT"

Malvoyante depuis sa naissance, Luan est dotée d'une voix exceptionnelle

Les auditions se poursuivent mardi à 21.05 avec @sugarsammy, @eric_antoine, @helenesegaraoff et @MJamesOff pic.twitter.com/HpvsWkJZtB — M6 (@M6) November 7, 2020

Un tournage reporté à cause du coronavirus

Le tournage de La France a un incroyable talent aurait dû commencer le 25 août. Mais Eric Antoine, l'un des membres du jury, a été dépisté positif au coronavirus. " J'étais très inquiet, car vous connaissez les enjeux financier d'un tournage, confie le magicien-humoriste. J'ai passé une journée très dure, j'avais les larmes aux yeux, je me sentais coupable. " Heureusement, la suite des événements s'est déroulée sans accroc : après une quatorzaine, le tournage a pu reprendre. Néanmoins, certains artistes ne pouvant pas revenir quinze jours plus tard pour tourner leur numéro devant le jury, ont dû l'enregistrer sur place.

"On sent que les gens avaient faim de se retrouver, de jouer devant du public, note Marianne James. Nous en plus on a raté le premier départ le 25 août donc on avait encore plus envie d'y retourner. " Un sentiment partagé par Eric Antoine : " Si une humeur se dégage de cette saison, c'est vraiment celle des artistes pour les artistes. On est dans une période de souffrance artistique, de manque de scène. Avec La France a un incroyable talent, des artistes se retrouvent ensemble donc l'ambiance est incroyable […] On est en train de produire un des meilleurs spectacles télévisuels qui soit. "

En savoir plus

La saison 14 de La France a un incroyable talent s'est achevée le 10 décembre 2019 sur M6. Après les votes du public, c'est finalement Le Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans, qui remporte cette dernière saison. Elle est repartie avec 100 000 euros et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

