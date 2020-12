"La France a un incroyable talent : que réserve la finale 2020 ?"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT 2020. – La finale de La France a un incroyable talent se déroule ce mardi 15 décembre 2020 sur M6. Voici tout ce qu'il faut retenir avant le show ce soir.

La saison 2020 de La France a un incroyable talent s'achève ce soir. Mardi 15 décembre 2020, M6 diffuse la finale de son concours de talent : 13 artistes, parmi lesquels des chanteurs, acrobates, danseurs ou autre performeurs vont tenter de se démarquer pour remporter La France a un incroyable talent 2020. L'un d'eux succédera au Cas Pucine, jeune ventriloque de 20 ans. Pour rappel, le grand gagnant de la soirée recevra la somme de 100 000 euros et une couverture médiatique non négligeable pour ses prochains spectacles. Ce sera au public de déterminer ce soir quel candidat sera sacré gagnant 2020.

16:31 - Qui est le dernier gagnant de La France a un incroyable talent ? L’an dernier, c’est le Cas Pucine qui est sorti gagnante de la saison 14 de La France a un incroyable talent. La jeune ventriloque, âgée de 20 ans lors de sa victoire, est repartie avec 100 000 euros. Elle prépare actuellement un spectacle de ventriloque avec l’aide d’Eric Antoine, membre du jury de La France a un incroyable talent. 16:09 - Qui sont les finalistes de La France a un incroyable talent ? Treize finalistes vont tenter leur chance pour remporter La France a un incroyable talent ce soir : le danseur Bboy Haiper, danseur, la famille Lefèvre, les illusionnistes Magus Utopia, les acrobates Mario et Carlos, la troupe Lemonade, le danseur Anthony, la chanteuse Luan, le duo Alex Alex et les artistes des rue Wonsembe, mais aussi les acrobates Messoudi Brothers, tout comme la chanteuse Lisa Dann, l’énigmatique magicien Klek et les danseurs Les Sancho. 16:00 - La finale de La France a un incroyable talent, c’est ce soir La finale de La France a un incroyable talent est à découvrir ce mardi 15 décembre 2020. Pour savoir qui sera sacré gagnant du concours de talent, c’est simple, il suffit de suivre M6 dès 21h05 sur la télévision ou en direct sur 6play. A noter que l’émission sera également disponible en replay dès demain sur le site internet de la chaîne.

On ne connaît pas encore le nom du gagnant de la saison 15 de La France a un incroyable talent. La saison 14 de La France a un incroyable talent a vu la victoire du Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans. Elle est repartie avec 100 000 euros et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

