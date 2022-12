"La France a un incroyable talent : qui est le gagnant 2022 ?"

LFAUIT. La finale de la saison 16 de La France a un incroyable talent était diffusée sur M6 le 20 décembre 2022. Découvrez l'identité du gagnant.

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 12h17] La France a un incroyable talent a pris fin ce mardi 20 décembre 2022. Les téléspectateurs ont pu découvrir le gagnant de la saison 17. Au terme de neuf semaines de compétition, c'est finalement Rayane, le génie du piano, qui a été sacré gagnant en 2022.

Rayane faisait face à 13 autres talents en finale de La France a un incroyable talent. Il devance ainsi le duo Gémini (2e), Enzo Pèbre (3e), Orilia (4) puis Alexis Couvelaere (5e). Antigravity Show, le Circus Baobab, les danseurs Oscars et Tifany Gonzalez, La P'tite Fumée, Marco Tempest, Les Dronisos, les Ramadhani Brothers ou encore Mickael Dos Santos étaient également en compétition. Ci-dessous, revivez la prestation du gagnante 2022, Rayane, en vidéo.

En savoir plus

La France est un incroyable talent est une émission de divertissement diffusée sur M6 depuis le 2 novembre 2006. L'objectif est de dénicher le grand talent de l'année, tous domaines confondus. Danse, chant, spectacle, illusion, magie,...etc sont des domaines régulièrement présents dans l'émission. C'est une adaptation française de l'émission America's Got Talent, diffusée outre-Atlantique. Les candidats livrent des performances qui sont ensuite jugées par un jury.

La France a un incroyable talent est actuellement présentée par Karine Le Marchand, avec Marianne James, Eric Antoine, Hélène Segara et Sugar Samy qui oeuvrent comme jurés. Par le passé, l'émission a été présentée par Alessandra Sublet (saisons 1 à 3), Alex Goude (saisons 4 à 10), Sandrine Corman (saisons 4 à 8), Louise Ekland (saison 9) et David Ginola (saison 11 à 14). Le dernier gagnant de La France a un incroyable talent est le pianiste Rayane.

Comme les années précédentes, La France a un incroyable talent a fait son retour en 2022. La saison 17 du programme de M6 s'est achevée le 20 décembre 2022. Elle est également revenue sur son créneau habituel, le mardi, et non plus le mercredi comme c'était le cas pour la saison 16.

Mardi 20 décembre 2022, M6 a diffusé la finale de la dernière saison de La France a un incroyable talent. Au cours de la saison 17, c'est Rayane qui s'est imposé après 9 semaines de compétition et a remporté 100 000 euros. Le jeune pianiste faisait face à 13 autres talents en compétition.

Le jury de l'édition 2022 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Depuis la saison 15, Karine Le Marchand remplace David Ginola à la présentation du concours télévisé.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.