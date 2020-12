"La France a un incroyable talent : qui sera le gagnant 2020 ? Le direct"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT 2020. – M6 diffuse ce soir la finale de La France a un incroyable talent. Les 13 candidats encore en lice montent sur scène pour tenter de remporter cette saison et gagner les 100,000 euros. C'est au public de nommer le gagnant de la saison 15. Suivez le direct de l'émission.

Sommaire Gagnant de La France a un incroyable talent

Le jury de La France a un incroyable talent

Replay de La France a un incroyable talent L'essentiel Ce soir, M6 diffuse la finale de la saison 15 de La France a un incroyable talent. Il ne reste plus que 13 candidats en lice et ils vont remonter sur scène pour défendre leur place et tenter de remporter les 100,000 euros. Certains talents se sont déjà démarqués et ont obtenu le Golden Buzz des membres du jury. C’est notamment le cas des Lemonade Dance Company, les Wonsembe, la chanteuse Luan ou encore Alex Alex. À cause du Covid-19, une partie de l’émission a été enregistrée afin de respecter les mesures sanitaires. Pour autant, le public va pouvoir voter et choisir en direct le grand gagnant. Suivez le direct de l’émission. Le direct Recevoir nos alertes live !

21:11 - Comment se déroule la finale de La France a un incroyable talent ? La finale de La France a un incroyable Talent a lieu ce soir sur M6. À cause du Covid-19, la production a dû prendre des mesures et a enregistré le dernier épisode en novembre, pendant le second confinement. Afin de respecter les règles sanitaires, les talents ont dû se passer du public. Ils étaient tous présents sauf la famille Lefèvre qui a dû faire sa prestation chez elle à cause d’un enfant déclaré positif au Covid. À la fin de la soirée, les téléspectateurs retrouveront en direct Karine Le Marchand et pourront voter en direct le grand gagnant. 20:48 - Une saison 16 de La France a un incroyable talent ? La saison 15 de La France a un incroyable talent touche à sa fin ce soir sur M6. Dans Ouest France, Marianne James a confié qu’elle a adoré cette saison et l’a même qualifiée comme la "meilleure". D’ailleurs, la membre du jury espère bien qu’il y aura une saison 16 sur la chaîne. Elle me manquera pas d’y participer. "Oui ! J’aimerais bien", a-t-elle confié à nos confrères. 20:33 - Lisa Dann réalise un rêve dans La France a un incroyable talent Ce soir, le public va pouvoir retrouver la jeune Lisa Dann. La chanteuse n’a que 16 ans et connaît pourtant toutes les chansons des années 80. Lors des auditions, elle avait impressionné tout le monde avec sa reprise de Voyage Voyage. Puis, en demi-finale, elle a mis de l’ambiance avec Les Démons de minuit. La jeune fille est très heureuse d’être en finale de La France a un incroyable talent ce soir. "Déjà être dans l'émission, même aux auditions, c'était déjà incroyable car c'est l'émission que je regarde depuis toujours, et être en demi-finale c'était exceptionnel et là en finale... c'est vraiment un rêve !", a-t-elle dit pour France Bleu. 20:21 - Les Lemonade Dance Company reviennent ce soir Marianne James a adoré cette saison 15 de La France a un incroyable talent. La membre du jury avait aimé la prestation de la troupe Lemonade Dance Company, qui dansait pour le mouvement du Black Lives Matter lors des auditions. Elle avait appuyé sur le Golden Buzzer afin de les mener directement en finale. Ce soir, Lemonade Dance Company vont devoir faire encore mieux. Aux auditions, Lemonade Dance Company dansait pour le mouvement "Black Lives Matter" ????????????????

(Re)vivez le golden buzzer de @MJamesOff dans cette saison 15

La finale de #LFAUIT, mardi à 21.05 pic.twitter.com/j8VhNrIbOP — M6 (@M6) December 11, 2020 20:15 - Les Wonsembe avaient obtenu le Golden Buzzer Ce soir, M6 diffuse la finale de La France a un incroyable talent. Les téléspectateurs vont retrouver la troupe Wonsembe. Les acrobates avaient fait une très belle prestation et Sugar Sammy avait été sans voix. Il avait appuyé sur le Golden Buzzer et les Wonsembe se sont retrouvés directement en finale. 20:02 - Luan, une candidate redoutable dans La France a un incroyable talent Pendant les auditions de la France a un incroyable talent sur M6, les téléspectateurs ainsi que les membres du jury ont pu entendre la magnifique voix de Luan. Sa prestation avait fait l’unanimité et Éric Antoine avait appuyé sur le Golden Buzzer. Luan a eu la chance d’aller directement en finale et le public pourra la retrouver ce soir pour une nouvelle prestation. Aux auditions, Luan impressionnait le jury avec sa voix exceptionnelle ????

(Re)vivez le golden buzzer d'@eric_antoine dans cette saison 15

La finale de #LFAUIT, demain à 21.05 pic.twitter.com/eQkF7KXcKl — M6 (@M6) December 14, 2020 19:57 - Alex Alex, le coup de coeur de Karine Le Marchand Lors des auditions de La France a un incroyable talent, le public avait pu découvrir le groupe Alex Alex. Les deux hommes dansaient et mettaient en avant leur coming-out. Une très belle prestation qui avait été saluée par les membres du jury. Néanmoins, c’était surtout Karine Le Marchand qui avait eu un énorme coup de cœur. L’animatrice était donc intervenue pour le golden buzzer et les avait menés jusqu’à la finale. Ce soir, Alex Alex vont faire une nouvelle prestation. Aux auditions, Alex Alex mettait en scène leur coming-out sur une chanson d'@eddydepretto ????️‍????

(Re)vivez le golden buzzer de Karine Le Marchand dans cette saison 15

RDV pour la finale de #LFAUIT à 21.05 pic.twitter.com/lJzV7vjbCU — M6 (@M6) December 15, 2020 19:45 - Marianne James a adoré cette saison de La France a un incroyable talent Ce soir, Marianne James, Helène Segara, Eric Antoine et Lugar Sammy vont découvrir les prestations des 13 candidats toujours en lice. Ils donneront leur avis et choisiront avec les téléspectateurs le grand gagnant de cette saison 15. Marianne James a adoré cette saison et trouve même qu’elle est de loin la meilleure. "Pour moi, c’est la meilleure ! En tout cas de ce que je connais, sachant que je suis jurée depuis 2018. Mais je ne suis pas loin de penser que c’est la meilleure des quinze saisons (rire) !", a-t-elle dit pour Ouest France. 19:40 - Les Lefèvre ont failli rater la finale de La France a un incroyable talent La famille Lefèvre va revenir ce soir dans la finale de La France a incroyable talent. Pourtant, les membres de la chorale ont failli ne pas participer au dernier épisode. Comme le relate le Parisien, l’un des enfants avait attrapé le Covid-19 lors de l’enregistrement de l’émission. Les Lefèvre ont dû faire leur prestation depuis chez eux à la dernière minute. "On a fait intervenir une entreprise de nettoyage pour tout désinfecter avant que notre équipe installe, deux heures plus tard, une caméra et des micros, puis rejoigne une partie isolée de l’appartement pour contrôler à distance le dispositif", a confié Déborah Huet, directrice des programmes de Fremantle. 18:51 - Comment est désigné le gagnant de La France a un incroyable talent ? Les treize finalistes vont présenter un dernier numéro sur le plateau de La France a un incroyable talent ce soir, enregistré le mois dernier en raison des restrictions sanitaires. Les jurés ne pourront donner que leur avis, et n’influeront pas sur le déroulé de la soirée. En effet, ce sont les téléspectateurs qui votent pour le gagnant de la saison : celui qui remporte le plus de voix est sacré vainqueur de La France a un incroyable talent 2020. Le nom du gagnant sera annoncé en direct par Karine Le Marchand à la fin de l'émission. 18:25 - Que remporte le gagnant de La France a un incroyable talent ? La France a un incroyable talent permet aux artistes qui se produisent sur le plateau de M6 de bénéficier d’une couverture médiatique non-négligeable pour leurs futures performances. Mais le gagnant ne repart évidemment pas les mains vides, puisque c’est un chèque de 100 000 euros qui attend celui qui est sacré vainqueur de la saison. 17:57 - L'émission ne sera pas vraiment en direct C'est une information que nous partage Le Parisien : la finale de La France a un incroyable talent ne sera pas en direct, en raison de la situation sanitaire. Les numéros ont été enregistrés le mois dernier. Toutefois, ce sera bien aux téléspectateurs de voter le long de la soirée : c'est Karine Le Marchand qui annoncera, en direct cette fois à la fin de l'émission, le grand gagnant de La France a un incroyable talent. Les jurés seront présents, à l'exception de Sugar Sammy, qui fera ses interventions depuis le Québec, en duplex. 17:33 - Les qualifiés de la seconde demi-finale La semaine dernière, la seconde demi-finale a permis à 4 nouveaux talents d’accéder au rang de finaliste. C’est le cas de Bboy Haiper, danseur en béquilles (grâce au golden buzzer d'Issa Doumbia), la famille Lefèvre, chanteurs, Magus Utopia, illusionnistes, et Mario et Carlos, acrobates. 17:12 - Qui s’est qualifié lors de la première demi-finale ? Ils étaient 15 à espérer atteindre la finale de La France a un incroyable talent lors de la première demi-finale, mais seuls 4 ont vu leur rêve s’accomplir. C’est le cas des acrobates Messoudi Brothers, tout comme la chanteuse de 16 ans Lisa Dann. C'est ensuite le magicien Klek Entos qui a rejoint la finale grâce à son numéro énigmatique, tandis que les danseurs Les Sancho ont réussi à se qualifier grâce au golden buzzer du juré d'un soir, Ahmed Sylla. 16:46 - Retour sur les Golden Buzzers de la saison Les Golden Buzzers ont permis à certains candidats, qui ont bluffé le jury, d’accéder directement à la finale sans passer par la case demi-finale. Pour rappel, cinq candidats en ont bénéficié lors des auditions de La France a un incroyable talent : la troupe Lemonade, le danseur Anthony, la chanteuse Luan, le duo Alex Alex et les artistes des rue Wonsembe. Lors des demi-finales, Bboy Haiper s’est qualifié grâce au Golden buzzer du juré d’un soir Issa Doumbia, tout comme les danseurs Les Sancho grâce à Ahmed Sylla. LIRE PLUS

En savoir plus

On ne connaît pas encore le nom du gagnant de la saison 15 de La France a un incroyable talent. La saison 14 de La France a un incroyable talent a vu la victoire du Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans. Elle est repartie avec 100 000 euros et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

La France a un incroyable talent - au Programme TV sur M6 les mardis