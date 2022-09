LA MAISON D'EN FACE M6. La sixième chaîne lance une nouvelle série, La Maison d'en face, un thriller qui traite de la question de l'échangisme avec Julie de Bona, Caterina Murino, Thierry Neuvic et Marc Ruchmann.

La maison d'en face est la nouvelle série à suivre tous les mardis soir sur M6. Le premier épisode est diffusé ce 20 septembre 2022, à partir de 21h10, tandis que l'intégralité de la saison est déjà disponible sur Salto. Les téléspectateurs suivront l'histoire d'Eve et Yanis, jeunes parents qui emménagent dans un nouveau pavillon de banlieue. Mais après un drame, ils trouvent du réconfort auprès de leurs voisins, Livia et Stéphane. Un lien particulier se développe entre les deux couples, jusqu'à un point de non retour.

Au casting de La Maison d'en face, on retrouve Julie de Bona (Plan B, Les Combattantes) et Marc Ruchmann (Manipulations, Plan Coeur) d'un côté, et Thierry Neuvic (Sam, Juste un regard) et Caterina Murino (Balthazar) de l'autre. Ils sont secondés par Antoine Duléry, Jean-Stan du Pac ou encore Fatima Adoum. La Maison d'en face est une série à suspense qui comporte, pour l'heure, six épisodes.