LA MAISON D'EN FACE M6. La maison d'en face est la nouvelle série de M6 sur l'échangisme. Avant le tournage, Julie de Bona avait peur de jouer une scène en particulier.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 20h45] Connaissons-nous vraiment nos voisins ? C'est la question qui motive le scénario de La Maison d'en face, nouvelle série à suivre le mardi soir sur M6. Le premier épisode de cette fiction sur l'échangisme est à voir à 21h10 sur M6. Julie de Bona incarne l'un des personnages principaux. L'actrice, également mère à la ville, a toutefois confié auprès de Télé Star avoir hésité avant d'accepter le rôle en raison d'une scène : celle de la mort d'un enfant : "Ça me fait peur et je n'ai pas envie de travailler cette image-là". Le réalisateur Lionel Bailliu a toutefois réussi à la convaincre en lui promettant de rester "très pudique" dans cette scène.

La Maison en face suit l'histoire d'Eve et Yanis, jeunes parents qui emménagent dans un nouveau pavillon de banlieue. Mais après un drame, ils trouvent du réconfort auprès de leurs voisins, Livia et Stéphane. Un lien particulier se développe entre les deux couples, jusqu'à un point de non retour. Au casting, on retrouve Julie de Bona (Plan B, Les Combattantes) et Marc Ruchmann (Manipulations, Plan Coeur) d'un côté, et Thierry Neuvic (Sam, Juste un regard) et Caterina Murino (Balthazar) de l'autre. Ils sont secondés par Antoine Duléry, Jean-Stan du Pac ou encore Fatima Adoum. La Maison d'en face est une série à suspense qui comporte, pour l'heure, six épisodes.

Synopsis - Eve et Yanis, jeunes parents, viennent d'emménager en banlieue. Après un drame qui bouleverse leur famille, ils trouvent du réconfort auprès de leurs voisins, Livia et Stéphane. Les deux couples se rapprochent considérablement, jusqu'à atteindre un point de non retour.

Julie de Bona : Eve Coudray

Caterina Murino : Livia Chevalier

Thierry Neuvic : Stéphane Chevalier

Marc Ruchmann : Yanis Coudray

Antoine Duléry : Hugo Desmoulins

Jean-Stan du Pac : Sam Chevalier

Fatima Adoum : Sabine Morel

Baptiste Carrion-Weiss : Hector Desmoulins

Xavier Robic : Hervé Kervalec

Orian Castano : Victor Savard

Juliette Navis : Aurore Savard

Marie Bouvet : Mathilde

Adèle Galloy : Valérie Kervalec

La maison d'en face est diffusée sur M6 les mardis, à partir du 20 septembre 2022. Il est possible de suivre la diffusion sur la sixième chaîne dès 21h10, ou de regarder les épisodes sur le site et l'application 6play.fr, onglet "en direct". Si vous n'avez pas pu vous libérer le soir-même, sachez que 6play propose également de découvrir les épisodes en replay à partir du lendemain de la diffusion. L'ensemble des épisodes est également déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.