[Mis à jour le 7 janvier 2021 à 20h30] TF1 diffuse dès le 7 janvier 2021 en prime time les épisodes de la nouvelle série française à suspens, intitulée La promesse. Créée par Anne Landois (Engrenages) et réalisée par Laure du Butler (Profilage), ce drame psychologique raconte la disparition mystérieuse de deux fillettes à vingt ans d'intervalles. Sofia Essaïdi y interprète une jeune policière de la Brigade des Mineurs en charge de l'enquête de la deuxième disparition et trouve des similitudes avec la première, qui avait mis en difficultés le capitaine Pierre Castaing. Avant d'être actrice, Sophia Essaïdi s'est fait connaître en tant que chanteuse en participant à la Star Academy en 2003, où elle arrive jusqu'en demi-finale.

Après l'émission de téléréalité musicale, Sofia Essaïdi a sorti un album en 2005 intitulé Mon cabaret, la même année où elle a fait une petite apparition dans le film Iznogoud, dans lequel elle interprète la chanson Djiman Nui Man Nui. L'actrice de La Promesse a poursuivi sa carrière en participant à des albums d'autres artistes et en jouant dans deux comédies musicales. D'abord dans Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte en 2008 dans laquelle elle interprétait le rôle principal puis en 2018 dans la comédie musicale Chicago, dans le rôle de Velma. En parallèle, Sophia Essaïdi a multiplié les projets en tant qu'actrice puisqu'elle a interprété le rôle principal dans les quatre téléfilms Aïcha, de Yamina Benguigui, entre 2009 et 2012. Entre temps, en 2011, elle a participé à la première saison de Danse avec Les Stars, aux côtés de Maxime Dereymez et a terminé deuxième de la compétition.

Ensuite, les projets en tant que comédienne se sont enchaînés pour Sofia Essaïdi. On a pu notamment la retrouver dans Meurtre en Auvergne, diffusé en 2017 sur France 3 ainsi que sur TF1 l'année suivante, dans la série Insoupçonnable. En 2019, c'est sur France 2 qu'on a pu la voir, dans la série Kepler(s). Après la Star Academy et ses premiers morceaux, les équipes avec qui elle travaillait ne lui laissaient pas la liberté de chanter ce qu'elle voulait, d'être celle qu'elle avait envie d'être. Sofia Essaïdi souffrait de cette situation et a donc décidé de faire une pause dans la musique pour se consacrer à des projets pour lesquels elle est complètement en phase. Dans une interview à rtbf.be, elle a expliqué qu'actuellement elle composait et écrivait quelques chansons mais qu'un nouvel album sortira dès qu'elle sera complètement fière de son travail, avec des chansons personnelles qui lui correspondront de A à Z. En attendant, après La promesse, on retrouvera la comédienne dans un nouveau long-métrage de Michale Boganim, sur la guerre libano-israélienne qui a été tourné à Chypre, fin 2020.

Synopsis - Au lendemain de Noël 1999, une grande tempête traverse la France et une petite fille de 11 ans disparaît mystérieusement. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l'enquête a échoué à la retrouver. Vingt ans plus tard, à quelques centaines de kilomètres du premier drame, Sarah, une jeune policière de la Brigade des Mineurs est confrontée à une disparition similaire. Ces enquêtes vont faire ressurgir des souvenirs du passé et avoir des répercussions sur les hommes et les femmes aux alentours.

