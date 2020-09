LAETITIA - France 2 porte à l'écran l'enquête de l'historien Ivan Jablonka consacrée au meurtre de Laëtitia Perrais dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011. Retour sur un fait divers qui a marqué les esprits.

Avec Laëtitia, France 2 propose de revenir sur un fait divers qui a secoué la France en 2011. L'affaire Laëtitia a inspiré une biographie-enquête menée par l'historien et écrivain Ivan Jablonka sortie en 2016 sous le titre de Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil) et vendue à plus de 100 000 exemplaires. Pour France 2, Jean-Xavier Lestrade, documentariste à qui l'on doit par exemple 3 x Manon et Un coupable idéal, se penche sur cette adaptation en série de six épisodes. Objectif : revenir sur la vie de Laëtitia Perrais avant sa mort.

La disparition de Laëtitia Perrais

C'est dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011 que Laëtitia Perrais, jeune apprentie dans un CAP hôtellerie âgée de 18 ans, disparaît non loin de Pornic en Loire-Atlantique. Une chaussure et son scooter sont retrouvés à terre à seulement quelques centaines de mètres de son domicile. Des soupçons se portent rapidement sur Tony Meilhon, homme que Laëtitia a rencontré deux semaines plus tôt. Trentenaire multirécidiviste, Meilhon est en liberté provisoire au moment des faits. La police l'arrête pour l'interroger deux jours après la disparition de Laëtitia Perrais. Face aux enquêteurs, Tony Meilhon livre d'abord une première version : il aurait renversé Laëtitia Perrais par accident avec son véhicule et, pris de panique en voyant qu'elle ne respirait plus, aurait décidé de jeter son corps dans la Loire.

La réalité est tout autre. Ce soir-là, Tony Meilhon a violé Laëtitia Perrais qui refusait ses avances. Voyant que celle-ci risquait de porter plainte, il l'a poursuivie et fait chuter de son scooter avant de l'enfermer dans son coffre. Le corps de Laëtitia Perrais est retrouvé démembré au fond d'un plan d'eau à Lavau-sur-Loire. La médecine légale découvre qu'elle a été étranglée puis poignardée plus de trente fois avant d'être démembrée puis jetée à l'eau.

Les suites légales

Le meurtre de Laëtitia Perrais émeut les Français et Nicolas Sarkozy. Le président de la République à l'époque, Sarkozy saute sur l'occasion pour pointer du doigt la justice et notamment une certaine forme de laxisme envers les criminels récidivistes. Ces prises de position de la part du chef de l'état engagent un mouvement de protestation de la part des magistrats partout en France. Ceux-ci réclament plus de moyens et rappellent l'indépendance du pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Deux ans après les faits, en juin 2013, Tony Meilhon est condamné à perpétuité, peine confirmée aux assises en 2015 par la cour de Rennes.