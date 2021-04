LE REMPLACANT TF1. Joey Starr est la vedette du pilote de TF1, Le Remplaçant, qui débute ce lundi 12 avril 2021. En cas de succès, cette fiction sur l'éducation est amenée à devenir une série.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 14h46] Après être apparu dans la série Gloria, Joey Starr est de retour dans une nouvelle production de TF1. Le lundi 12 avril 2021, l'ancien chanteur de NTM est le protagoniste de "Le Remplaçant", un pilote en deux épisodes qui est amené à devenir une série si les audiences sont au rendez-vous. Le comédien incarne un professeur de français bourru aux méthodes originales dans un lycée.

Joey Starr l'admet de lui-même dans une interview accordée à TF1 : c'est lui qui a eu l'idée de son personnage. "Cette idée m'était venue en entendant aux infos que l'éducation nationale manquait de personnel et que les conditions pour pouvoir enseigner s'élargissaient aux bacheliers qui devaient juste compléter leur formation par un stage. Je me suis dit que cela ouvrait la porte à des profs différents." Au casting de cette fiction qui se déroule en milieu scolaire, on retrouve également les acteurs Barbara Schulz (Gloria, Le mystère du lac), Héléna Noguerra (Coup de foudre à Saint Petersbourg), Stéphane Guillon, Armelle (Caméra Café) ou encore Sébastien Chassagne (Irresponsable).

Synopsis - Nicolas Valeyre (Joey Starr) est professeur de français. Son air bourru et ses méthodes originales en font un professeur tant craint par ses collègues et sa hiérarchie que respecté par ses élèves. Il est prêt à tout pour les aider à savoir quoi faire de leur avenir.

Le Remplaçant n'est pas encore une série à proprement parlée. TF1 diffuse le pilote composé de deux épisodes le 12 avril 2021. Toutefois, elle a été pensée comme une série : si les audiences sont au rendez-vous, la première chaîne renouvellera la série et proposera de nouveaux épisodes, qui formeront une première saison. Les deux premiers épisodes du Remplaçant durent chacun une heure environ.

Le Remplaçant - au programme TV les lundis sur TF1