La saison 2 de la série Le Remplaçant sur TF1 change de décor et de casting, au risque d'y aller parfois un peu trop fort...

Le Remplaçant, la série phare de TF1 mettant en vedette JoeyStarr, fait son grand retour sur les écrans en mai avec une saison 2 pleine de nouveautés et des changements majeurs dans sa distribution. Cette deuxième saison, attendue avec impatience, promet des rebondissements et une évolution significative tant dans la production que dans le contenu narratif.

Après un démarrage en fanfare en avril 2021, qui avait capté l'attention de plus de 8 millions de téléspectateurs, Le Remplaçant avait vu son audience fléchir au fil des épisodes. Malgré ce tassement, la chaîne a renouvelé sa confiance dans le projet, porté notamment par JoeyStarr dans le rôle principal, en commandant une deuxième saison qui a été programmée à partir du lundi 27 mai, à 21h10, avec deux épisodes inédits chaque soir.

Cette nouvelle saison se distingue par plusieurs changements majeurs. Nicolas Valeyre, le professeur de français au caractère bien trempé, joué par JoeyStarr, quitte la région parisienne pour enseigner dans un lycée professionnel des Landes cette fois. Ce changement de décor s'accompagne d'un renouvellement quasi-complet du casting et de l'équipe de réalisation. Stéphanie Murat prend les rênes de la direction, apportant un souffle nouveau à la série.

Des changements de casting radicaux et controversés

Un des bouleversements les plus notables est l'éviction inattendue d'Helena Noguerra, qui interprétait Isabelle, l'ex-femme du protagoniste. "Personne ne m'a prévenue. J'ai appris ça par la presse", a confié l'actrice à Télé 7 Jours, marquant un point de friction notable avec la production. "Ce sont les belles manières de la vie moderne. Je n'étais peut-être pas disponible. On va dire ça comme ça...", a-t-elle ajouté. L'ancienne mannequin a depuis fait son apparition dans une nouvelle série sur M6. Exit aussi Stéphane Guillon, qui incarnait Xavier Meilleur, collègue retors de Nicolas Valeyre à l'écran, comme Barbara Schulz, alias Agnès Letourneur, le personnage féminin indispensable à l'éternel "tu-veux-ou-tu-veux-pas-?", suivi du traditionnel "je-t'aime-moi-non-plus" de ce genre de programme.

À côté des piliers que sont JoeyStarr, qui continue de porter la série, et Sébastien Chassage, un des seuls rescapés de la saison 1, la nouvelle saison accueille en revanche Clémentine Célarié dans le rôle de la directrice du lycée qui va accueillir notre "remplaçant". "Je suis tombée amoureuse de Joeystarr", a-t-elle pour sa part souligné, promettant une complicité va venir enrichir leur interaction à l'écran.

D'autres nouveautés très marquées

Outre le casting, la décision de déménager l'action en province n'est pas anodine. JoeyStarr lui-même souligne cette volonté de "sortir de Paris, casser ce truc que 'Le Remplaçant', c'est du parisianisme. Le monde est vaste, on a envie que ça se sache". Cette saison, tournée à Hossegor pendant trois mois, est donc une tentative d'élargir les horizons tant géographiques que narratifs de la série.

Le Remplaçant, qui avait capturé l'imagination du public grâce à son approche originale de l'enseignement et son protagoniste atypique, semble donc prête à se réinventer. Reste à savoir si cette nouvelle formule rencontrera le succès escompté et si elle permettra de reconquérir un public qui avait été quelque peu échaudé par les derniers épisodes de la première saison.

En savoir plus

Synopsis - Nicolas Valeyre (Joey Starr) est professeur de français remplaçant. Son air bourru et ses méthodes originales en font un professeur tant craint par ses collègues et sa hiérarchie que respecté par ses élèves. Il est prêt à tout pour les aider à trouver ce qu'ils peuvent faire de leur avenir.

TF1 a diffusé le pilote du Remplaçant, composé de deux épisodes, le 12 avril 2021. Toutefois, Le Remplaçant a été pensé comme une série : les audiences étant au rendez-vous pendant la première salve de diffusion, la première chaîne a décidé de renouveler la série. Celle-ci a eu droit à une saison 2 diffusée chaque lundi soir à partir du 27 mai 2024 sur TF1.

Joey Starr (Didier Morville) incarne Nicolas Valeyre dans la série Le Remplaçant. C'est d'ailleurs le comédien qui a eu l'idée de ce rôle, comme il s'en est souvenu dans une interview auprès de TF1, en découvrant que les critères de recrutement des professeurs s'élargissaient. "Cette idée m'était venue en entendant aux infos que l'Education nationale manquait de personnel et que les conditions pour pouvoir enseigner s'élargissaient aux bacheliers qui devaient juste compléter leur formation par un stage. Je me suis dit que cela ouvrait la porte à des profs différents", a-t-il expliqué.

De ce postulat, est née cette intrigue en milieu scolaire autour d'un professeur de français bourru, peu habitué à l'univers scolaire et au carcan de l'Education nationale qui impose ses méthodes originales dans un lycée, faisant fi de sa hiérarchie et de l'administration pour aider les élèves à trouver leur voie.

Joey Starr n'en est pas à son premier rôle à la télévision, puisque quelques semaines avant la diffusion des deux premiers épisodes du Remplaçant, on a pu le voir dans la production de TF1 "Gloria".

JoeyStarr : Nicolas Valeyre.

Clémentine Célarié : Maylis Vidal.

Sébastien Chassagne : Antoine Maclou.

Louise Monot : Laure Delgado.

Lyes Salem : Farid Rahmoun.

Olivier Chantreau : Martin Kit.

Mikaël Halimi : Louis.

Dana Fiaque : Angela Diallo.

Bruno Lochet : mère de Roxane

Emmanuelle Rivière : mère de Roxane

Barbara Schulz : Agnès Letourneur

Helena Noguerra : Isabelle

Armelle : Geneviève

Stéphane Guillon : Xavier Meilleur

Céline Duhamel : Fabienne, la responsable du CDI

Nadia Roz : Nadia, la CPE

Laure-Kenza Aazizou : Judith

Alexander Ferrario : Erwan

Mahia Zrouki : Célia

Merveille Nsombi : Abou

Iliès Kadri : Hakim

Sylvie Filloux : Elsa

Noé Besin : Gabin

Tanguy Stradivari : M. Richet, l'inspecteur d'académie

Le Remplaçant est diffusé sur TF1. Sachez également que les épisodes sont mis en ligne en replay et en streaming sur le site TF1+, après la diffusion sur la première chaîne. Il est possible d'y accéder via ordinateur, tablettes, smartphone ou Smart TV.