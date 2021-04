LE REMPLACANT TF1. TF1 a diffusé deux épisodes de sa nouvelle série, Le Remplaçant, avec Joey Starr. Si ce pilote réussit à convaincre les téléspectateurs, une suite pourrait voir le jour.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 20h51] C'est assez inattendu pour les téléspectateurs de TF1. Le 12 avril 2021, la première chaîne diffuse deux épisodes de sa nouvelle série, Le Remplaçant. Pourtant, il n'y aura pas la suite la semaine prochaine, puisque la première chaîne propose la nouvelle saison de Clem. La raison ? Selon Allociné, les deux épisodes visibles le 12 avril ont été présentés comme un pilote : si Le Remplaçant rencontre un succès d'audiences, de nouveaux épisodes avec Joey Starr, Barbara Schulz et Armelle devraient être commandés et visibles pour les fidèles de la première chaîne. Pour l'heure, aucune date n'a donc été dévoilée pour de potentiels nouveaux épisodes.

Joey Starr l'admet de lui-même dans une interview accordée à TF1 : c'est lui qui a eu l'idée de son personnage. "Cette idée m'était venue en entendant aux infos que l'éducation nationale manquait de personnel et que les conditions pour pouvoir enseigner s'élargissaient aux bacheliers qui devaient juste compléter leur formation par un stage. Je me suis dit que cela ouvrait la porte à des profs différents." De ce postulat, est née cette intrigue en milieu scolaire autour d'un professeur de français bourru aux méthodes originales dans un lycée, qui fait fi de sa hiérarchie et de l'administration pour aider les élèves à trouver leur voie.

Synopsis - Nicolas Valeyre (Joey Starr) est professeur de français. Son air bourru et ses méthodes originales en font un professeur tant craint par ses collègues et sa hiérarchie que respecté par ses élèves. Il est prêt à tout pour les aider à trouver ce qu'ils peuvent faire de leur avenir.

Le Remplaçant n'est pas encore une série à proprement parler. TF1 diffuse le pilote composé de deux épisodes le 12 avril 2021. Toutefois, Le Remplaçant a été pensé comme une série : si les audiences sont au rendez-vous, la première chaîne devrait renouveler la série et proposer de nouveaux épisodes, qui formeront une première saison. Les deux premiers épisodes du Remplaçant durent chacun une cinquantaine de minutes environ.

Joey Starr incarne Nicolas Valeyre dans la série Le Remplaçant. C'est d'ailleurs le comédien qui a eu l'idée de ce rôle, comme il s'en souvient dans une interview auprès de TF1, en découvrant aux infos que les critères de recrutement des professeurs s'élargissaient. De là, lui est venu l'idée de ce professeur atypique. Joey Starr n'en est pas à son premier rôle à la télévision, puisque quelques semaines avant la diffusion du Remplaçant, on a pu le voir dans la production de TF1 Gloria.

Joey Starr : Nicolas Valeyre

Barbara Schulz : Agnès Letourneur

Sébastien Chassagne : Antoine Maclou

Helena Noguerra : Isabelle

Armelle : Geneviève

Stéphane Guillon : Xavier Meilleur

Céline Duhamel : Fabienne, la responsable du CDI

Nadia Roz : Nadia, la CPE

Laure-Kenza Aazizou : Judith

Alexander Ferrario : Erwan

Mahia Zrouki : Célia

Merveille Nsombi : Abou

Iliès Kadri : Hakim

Sylvie Filloux : Elsa

Noé Besin : Gabin

Tanguy Stradivari : M. Richet, l'inspecteur d'académie

Le Remplaçant est diffusé sur TF1 le 12 avril 2021. Les deux premiers épisodes sont disponibles depuis le 29 mars 2021 en exclusivité sur Salto. Les abonnés de la plateforme de streaming française peuvent donc découvrir les deux premières parties du Remplaçant à l'avance. Sachez également que les deux premiers épisodes seront mis en ligne en replay streaming sur le site MyTF1, après la diffusion sur la première chaîne. Il est possible d'y accéder via ordinateur, tablettes, smartphone ou Smart TV.

Le Remplaçant - au programme TV les lundis sur TF1