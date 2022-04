Mask Singer 2022 : Maud Fontenoy et Alain Bernard démasqués, tous les indices

MASK SINGER, Saison 3. Deux personnalités ont été démasquées dans le premier épisode de la nouvelle saison Mask Singer, ce vendredi 1er avril 2022. Alain Bernard était sous le costume du Bernard L'Hermite et Maud Fontenoy sous celui du Poisson Corail. Récap des indices.

00:19 - Qui est Maud Fontenoy, interprète du Poisson Corail ? FIN DU DIRECT – Maud Fontenoy qui se dissimulait sous le costume du Poisson Corail, a été éliminée ce soir dès la première émission de la saison 3 de Mask Singer. Grande navigatrice, elle a parcouru l’océan Atlantique nord à la rame ainsi que l’océan Pacifique sud. Elle est très engagée en faveur des océans qu’elle a côtoyés de près et a été nommée porte-parole de l'Unesco pour les océans en 2009.

00:11 - Rebondissement lors de l’émission Aléa d'une émission sur scène, l’une des 12 personnalités ne s’est pas produite comme prévu lors de ce premier épisode car elle s’est blessée. Son personnage n’a pas été dévoilé mais le sera dès la semaine prochaine. Le deuxième épisode est d’ailleurs à retrouver vendredi 8 avril à 21h10 sur TF1.

00:08 - Deux personnages démasqués Le Bernard L’Hermite et le Poisson Corail ont été démasqués lors de ce premier épisode de Mask Singer saison 3. Si pour le premier personnage, aucun juré n’avait trouvé qu’il s’agissait d’Alain Bernard, champion de natation, pour le deuxième, Alessandra Sublet avait vu juste en pronostiquant l’identité de Maud Fontenoy, navigatrice.

00:06 - Les originalités de la saison dévoilées Lors de cette première soirée de la saison 3 de Mask Singer, plusieurs nouveautés ont été présentées. Le trophée de l’Oreille d’Or notamment, récompensant le membre du jury ou Camille Combal sur le plus grand nombre de meilleures premières intuitions concernant l’identité de personnages. L’animateur a aussi révélé que deux stars internationales viendraient sur le plateau interpréter une chanson en hors compétition.

01/04/22 - 23:58 - Mask Singer : Maud Fontenoy était le Poisson Corail Après le Bernard L'Hermite qui dissimulait le nageur Alain Bernard, un deuxième personnage a été démasqué. Il s'agit du Poisson Corail. Sous le costume, se trouvait Maud Fontenoy, grande navigatrice !

01/04/22 - 23:46 - Qui peut être la Tigresse ? Comme indices pour la Tigresse, un César et une jupe léopard ont été montrés dans le portrait. Dans les noms cités par les jurés, après la question « Avez-vous déjà remporté un César ? » et la réponse négative de la Tigresse, Michelle Laroque, Amanda Lear et Anny Duperey, et Chantal Lauby.

01/04/22 - 23:36 - Denitsa Ikonomova théorie des réseaux pour le Papillon Sur les réseaux sociaux, lors de la prestation du Papillon, beaucoup avancent le nom de Denitsa Ikonomova, danseuse professionnelle. Cela correspondrait avec l'accent et la petite taille du personnage mais le rapport avec les bougies et la carte représentant un 2 de coeur dans le portrait reste à voir.

01/04/22 - 23:31 - Les pronostics sur le Poisson Corail Pour le Poisson Corail, dans le portrait, un voile de mariée et une légion d’honneur sont affichés. Le Poisson Corail confesse avoir souvent « avancé sans voir où aller ». La prestation perturbe les jurés de Mask Singer au point que Camille Combal n'a aucune idée de qui il peut s'agir. "Vous êtes vous fait connaître en tant que comédienne ?" est la question choisie par les jurés, le personnage niant. Alessandra Sublet pense à Maud Fontenoy, Estelle Lefébure est la personne à laquelle pensent Jarry et Anggun, tandis que Kev Adams voit Ségolène Royal dans le costume.

01/04/22 - 23:22 - Le jury pour la dernière saison tel qu’on le connaît Alors que le tournage de la quatrième saison de Mask Singer est « imminent », c’est parti pour la diffusion de la troisième saison de l’émission, la dernière avec le jury tel qu’on le connaît. En effet, dès la prochaine saison, ni Jarry ni Alessandra Sublet ne rempileront en tant que jurés. Des incertitudes planent aussi sur la présence d’Anggun qui a évoqué des « problèmes d’agenda ». Pour l’instant, aucun nom de remplaçant éventuel n’a fuité.

01/04/22 - 23:10 - Les théories sur le Cochon Une médaille d’or et un témoin de relais dans le portrait du Cochon semblent indiquer qu’il s’agit d’un sportif, d’autant plus que la première phrase indice donnée à son sujet était "J’ai perdu ma première finale". À la question "Êtes-vous devenu l'une des gloires de notre pays grâce à l'athlétisme ?", le Cochon affirme que pas du tout. Booder est le seul nom évoqué après la prestation, le jury étant plutôt perdu.

01/04/22 - 23:03 - Les théories du jury sur l'Arbre Dans le portrait de l’Arbre, un dictionnaire français-anglais et une statue de la Liberté sont montrés. Après sa prestation, le jury de Mask Singer part sur un véritable chanteur et la question posée est "Est-ce que vous vivez de la musique ?". La réponse affirmative du personnage amène tout le jury à penser à Gilbert Montagné.

01/04/22 - 22:52 - Un personnage blessé ! Camille Combal vient d’indiquer qu’une personnalité était blessée et n’allait pas chanter ce soir, ce qui bouleverse la programmation et provoque une bataille à trois entre le Poisson Corail, le Papillon et la Tigresse.

01/04/22 - 22:47 - Le Bernard L'Hermite démasqué Le premier personnage de la saison a été démasqué et il s'agit du Bernard L'Hermite. Sous ce costume, se dissimulait en réalité le champion olympique de natation Alain Bernard !

01/04/22 - 22:34 - Les pronostics sur le Crocodile Dans la vidéo de présentation du Crocodile, les gardes du corps adoptent une attitude évoquant celle des rappeurs, une télécommande est présente dans la poche de l’un d’entre eux. Interrogé sur sa crainte de se produire devant un public, le personnage indique que ça ne sera pas la première fois qu’il sera sur une scène et qu'il connaît tous les membres du jury. La prestation est jugée convaincante mais le Crocodile nie être animateur même si on l'a vu beaucoup à la télé. Alessandra Sublet n'a pas de nom à donner, Jarry pense à Camille Lacourt, Anggun imagine Christophe Beaugrand dans le costume, Kev Adams part sur Moundir et Laurent Maistret. Le Crocodile est qualifié pour la prochaine semaine et le Caméléon part en ballottage !

01/04/22 - 22:26 - Les premiers pronostics sur le Caméléon Dans le portrait du Caméléon, le personnage porte des talons et avance sur une musique latino. Un bateau en papier et le chiffre 20 sur la veste d’un garde du corps sont également visibles. Pour les aider à s’orienter, les membres du jury optent pour la question : « Êtes-vous une actrice qui jouez dans des séries actuellement à la télé ? » « Vous m’avez effectivement vue en tant qu’actrice mais ce n'est pas pour ça que vous me connaissez » répond le Caméléon, confirmant ainsi être une femme. Les pronostics des jurés sont très partagés avec Vanessa Demouy pour Alessandra Sublet, Karima Charni pour Anggun, Jerry se concentre sur Laëtitia Milot, Kev Adams, lui, voit bien Claire Keim dans le costume du Caméléon

01/04/22 - 22:14 - Le Cerf qualifié pour la semaine prochaine ! Après le duel opposant le Bernard L'Hermite au Cerf, c'est le Cerf, qui a impressionné par sa puissance vocale, qui est directement qualifié pour la prochaine émission. Le Bernard L'Hermite se retrouve en ballotage face à la Banane.

01/04/22 - 22:13 - Pronostics sur le Cerf La vidéo de présentation du Cerf dévoile une boîte de sardines, et le personnage indique avoir fait ce choix de costume car il est « à l’opposé de ce que vous avez l’habitude de voir de moi et ça me plaît ». Après sa prestation très réussie, le jury pense à des chanteurs tels que Soprano, Pascal Obispo, Axel Bauer ou Claudio Capéo.

01/04/22 - 21:56 - Le portrait et des indices sur le Bernard L'Hermite Le deuxième duel oppose le Bernard L’Hermite au Cerf. Le magnéto du Bernard L’Hermite est diffusé en premier et dévoile plusieurs indices : une petite voiture de course, une montre et l’indication probable d’une petite taille du personnage. La question du jury est la suivante : "Habites-tu dans un fort une partie de l'année ?". La réponse est bien mystérieuse : "Je connais très bien le fort mais je n'y ai pas habité à l'année" Dans les pronostics du jury de Mask SInger, Alessandra Sublet et Jerry optent pour Passe-Partout, Anggun pour Teddy Riner et Kev Adams pour Anouar Toubali.

01/04/22 - 21:46 - Le Cosmonaute qualifié pour la semaine prochaine Le personnage du Cosmonaute a gagné son duel contre la Banane et est directement qualifié pour la semaine prochaine. La Banane est envoyée en ballotage face à deux autres personnages encore inconnus !

01/04/22 - 21:45 - Nouveaux indices et premiers pronostics sur le Cosmonaute Pour le cosmonaute, le portrait diffusé met en scène un ballon cœur et un garde du corps frottant des couverts. Le Cosmonaute s’adresse au jury de Mask Singer directement : « Mon nom est souvent associé à la Lune. J’ai vu tous vos métiers de près, je vais me régaler ». Une question est posée par le jury au Cosmonaute : « Est-ce que vous avez présenté ou présentez-vous une émission de télévision ? » Et la personnalité de répondre « Actuellement non mais exceptionnellement, j’en ai présenté ». Suite à cela, Jarry pense à Pierre Palmade, Anggun à Philippe Manœuvre, Alessandra Sublet opte pour Christophe Dechavanne, Kev Adams pense à Laurent Ournac.

01/04/22 - 21:36 - Les pronostics du jury sur la Banane Après une question du jury à la Banane : « Avez-vous été championne du monde dans une discipline sportive ? », ce à quoi la personnalité a répondu par la négative, le jury donne ses pronostics : Jarry pense à la boxeuse Estelle Mossely, Anggun pense à Amélie Mauresmo, Alessandra Sublet à Alizé Cornet , Kev Adams à Mary Pierce ou Surya Bonaly.

01/04/22 - 21:28 - Le magnéto de la Banane dévoilé "Mon nom a déjà été cité pas mal de fois" déclare la Banane dans son magnéto. Dans la vidéo, on voit aussi des gardes du corps portent une baguette et l'autre avec des billets dans sa poche de costume. Une montre a également été aperçue. Jarry a déjà une théorie et pense à une personnalité égérie d'une marque de montres "sans cesse citée durant la saison 1 et 2".

01/04/22 - 21:25 - Camille Combal donne de nouveaux indices L’animateur Camille Combal vient de dévoiler de nouvelles informations sur les personnages de Mask Singer : « Ils ont été vus dans des stades, à des tribunes politiques, à la une des journaux, sur des scènes prestigieuses, ou ont été reçus à l’Élysée ». Il a également indiqué que ce soir, 6 personnages allaient s’affronter : la Banane contre le Cosmonaute, le Bernard L’Hermite contre le Cerf et le Caméléon contre le Crocodile.

01/04/22 - 21:17 - Nouvel indice sur la Banane La Banane a décidé de participer à la météo sur TF1, juste avant le début de la troisième saison de Mask Singer. Et le personnage a dévoilé un nouvel indice sur sa provenance. Il semblerait qu’il ou qu’elle vienne de Marseille !