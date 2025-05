Mask Singer : on a compilé les indices disponibles sur les stars cachées et dressé la liste des costumes de 2025

Mask Singer 2025 débute ce vendredi, avec 19 costumes loufoques et un casting de stars annoncé comme historique...

Mask Singer fait son grand retour ce vendredi soir, pour une saison 7 annoncée par TF1 comme historique, avec un casting de stars cinq étoiles et plusieurs nouveautés dans le jeu. Des références à l'IA, des starter pack (petites figurines, dans le genre d'un jouet de collection, générées par une IA avec la description d'une personne), ainsi que de nouvelles manières de récolter des indices via de mini-jeux feront leur apparition. 19 célébrités vont tenter de garder leur identité secrète, sous des costumes plus originaux les uns que les autres.

Mask Singer, le jeu musical le plus mystérieux de la télévision, ne change en revanche aucunement de principe : les participants vont se produire tour à tour sur scène, entièrement masqués et costumés. Au fil des semaines, le public et les enquêteurs vont tenter de découvrir qui se cache derrière chaque costume, en s'appuyant sur leurs voix et de maigres indices. Des premiers éléments fournis aux pronostics qui circulent déjà sur le Web, voici ce que l'on sait sur les 6 premiers personnages de cette nouvelle saison :

Le Brocoli

Le Brocoli est déjà venu sur un plateau de TF1, avec Danse avec les stars, en tant que candidat, danseur ou invité surprise.

Son starter pack contenait une baguette de pain et un micro comme indices.

Il portait aussi une tenue de superhéros orange, un sweat avec l'inscription "Don't talk to me"

Il affirme que "Zinédine Zidane est son idole" et cite aussi Bernard Lama.

Le Brocoli n'a "jamais pris de cours de chant"

Il adore manger des brocolis, mais n'est "pas végétarien".

Les pronostics : le Youtubeur Michou, un footballeur, voire un des champions du monde de 1998, Willy Rovelli ou Norbert Tarayre.

La Vache Bollywood

La personnalité cachée derrière la Vache Bollywood a des enfants qui regarderont l'émission sans savoir que leur papa est dedans.

Elle a déjà "improvisé" avec le Bison, un autre personnage de Mask Singer, dans une autre émission.

Prince est son idole et le nom du groupe Trust était gravé sur son cartable avec celui d'AC/DC, comme elle l'a dit à Télé Loisirs.

Elle a "menti à tout le monde sauf à son épouse et sa mère" sur sa participation.

Elle a un "lien fort avec Kev Adams" et connaît Laurent Ruquier "depuis longtemps".

Elle a même "été invitée chez lui en tant que voisin lorsqu'il habitait à Marseille".

Les pronostics : un homme, sans doute un humoriste ou comédien comme Lucien Jean-Baptiste, Willy Rovelli (bis), ou Pierre-François Martin-Laval.

L'Autruche

Une vidéo en ombre chinoise montre l'Autruche en train de sauter et déployer ses ailes.

Le seul indice donné jusqu'à présent est "l'œuf".

Dans la bande-annonce, on peut voir l'Autruche sur un tableau portant un boa rose.

Les pronostics : du cabaret, ou en tout cas du strass et des paillettes, donc Arielle Dombasle, Charlotte de Turckheim ou Iris Mittenaere.

Le Cygne

Le costume du Cygne est décrit comme "magnifique" par Laurent Ruquier.

Une silhouette du Cygne avec sa taille fine et son allure élancée laisse penser à une personnalité féminine.

Un premier indice a été donné avec le mot "lac", en référence au ballet Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski.

Les pronostics : le chanteur Loïc Nottet a chanté "Cygne" par le passé, une Mis comme Eve Gilles, des figures comme Arielle Dombasle (bis) ou Pamela Anderson. On n'ose penser à Natalie Portman.

Le Fraisier

Il est fan de Mask Singer, comme sa fille, et attendait d'y participer.

Le fraisier ne semble pas vraiment lié au personnage qui l'a choisi pour son élégance, comme indique Télé Loisirs.

S'amuse quand on lui demande s'il a participé à des programmes culinaires (c'est sans doute le cas).

L'un de ses enfants a assisté à un tournage sans savoir qu'il était au casting.

Les pronostics : Télé Loisirs pense à Norbert Tarayre, mais aussi Philippe Candeloro, ou Nagui. Pourquoi pas Vitaa ou (rien à voir) Philippe Etchebest ?!

Le Bison

Le Bison trouve son costume "un peu imposant et nordique, avec une armure".

Il a déjà foulé le sol américain à plusieurs reprises, comme son personnage.

Il appelle Chantal Ladesou "Ma Chantal", ils doivent être proches.

Un indice exclusif lâché par le Bison est l'année "1989".

Les pronostics : François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Christophe Maé...

Les autres costumes de Mask Singer

La Girafe

Le Rhinocéros

Le Chaton

La Porcelaine

Le Bolide

Le Hamburger

Le Panda roux

La Dame de coeur

Les indices sur tous ces costumes originaux et d'autres pronostics sur les stars qui s'y cachent ne manqueront pas d'arriver au fil des épisodes de Mask Singer. Pour rappel, TF1 s'est targué d'avoir réuni un des plus beaux castings de l'histoire du jeu, avec notamment trois stars internationales cette année. L'enquête devrait durer jusqu'à la fin juin voire à début juillet, pour boucler l'affaire avant les vacances scolaires.