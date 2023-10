La télévision capte mal dans une ville sur deux cette semaine - des millions de Français risquent encore la panne

L'agence nationale des fréquences a reconnu un problème.

Vous avez du mal à capter la télévision cette semaine ? L'image n'est pas nette ou bien certaines chaînes refusent carrément de s'afficher ? Ne touchez pas à votre écran, vos câbles ou bien aux réglages de votre télévision ou de votre antenne ! La faute revient très certainement à la météo, comme annoncée par l'agence nationale des fréquences, un organe officiel de l'Etat. Celle-ci précise que le problème concerne la réception de la TNT, un mode gratuit de réception utilisée par de nombreux Français. C'est même le deuxième mode de réception après la télévision par internet.

Les villes touchées sont nombreuses ! Pas moins de 19 000 communes sont concernées par ce problème de réception. L'agence nationale des fréquences en donne même la liste, à retrouver ici. L'origine provient bien de la météo ! "Nous vous informons qu'en raison d'un phénomène météorologique particulier, des conditions de propagation radioélectrique spécifiques peuvent engendrer des difficultés de réception de la télévision hertzienne", précise l'agence.

En jaune les villes touchées par un problème de réception TNT © Agence natonale de fréquence

Pas question ici de vent, de pluie ou de tempêtes de sable. L'origine ne provient que des fortes chaleurs enregistrées pour la saison. Le phénomène est bien connu par les experts qui évoquent alors des "propagations exceptionnelles". En d'autres termes, les ondes ne se propagent pas comme d'habitude, perturbées par différentes raisons : changements brusques de températures, hausse de pression ou encore comme cela a pu être le cas ces derniers jours en France une hausse rapide des températures. Le problème peut donc survenir dès que les prévisions météo affichent des changements brusques.

L'agence précise toutefois que le problème est en passe de résolution à partir du 12 octobre. Elle rappelle surtout que les télespectateurs ne doivent pas tenter de régler leur télévision. "À la fin de cet épisode, vous retrouverez l'ensemble des chaînes de la TNT. Si une recherche et mémorisation des chaînes a été malencontreusement réalisée, il faudra réitérer cette opération à la fin de l'épisode de propagation pour retrouver l'intégralité des chaînes de la TNT." Le seul geste à faire est donc... de patienter. Et espérer que la météo ne fasse plus des siennes cet automne !