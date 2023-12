Star Academy 2023 : cette petite phrase de Pierre sur sa relation avec Candice fait réagir les internautes

Lors des évaluations de la semaine dans la Star Academy, Pierre en dit plus sur sa relation avec Candice. Les internautes ont immédiatement réagi.

La Star Academy continue d'attirer des millions de téléspectateurs, surtout pour la quotidienne qui rassemble en moyenne 1,5 millions de téléspectateurs chaque soir. Plusieurs fidèles de l'émission sont à l'affut d'évolutions dans la relation de certains élèves. Un binôme est particulièrement surveillé par les internautes cette année : celui formé entre Candice et Pierre.

Depuis le début de l'aventure au château de Dammarie-les-Lys, les deux candidats forment un duo particulièrement proche et complices. Beaucoup d'internautes se demandent d'ailleurs si un rapprochement ne serait pas possible entre Candice et Pierre et analysent chacune de leurs paroles et chacun de leurs faits et gestes.

Lors de la première partie des évaluations de la semaine, exceptionnellement découpées en deux parties, Pierre a choisi de travailler avec Julien et Candice pour une épreuve en trio sur le thème des comédies musicales, qui permettaient d'obtenir une immunité pour la semaine.

Pierre met au clair sa relation avec Candice

Le trio a décidé d'interpréter la chanson Petite sœur de Ben l'Oncle Soul. Lorsque les professeurs ont demandé à Pierre les raisons d'un tel choix, Pierre a mis publiquement fin aux rumeurs au sujet de sa relation avec Candice : il a estimé que c'était "naturel" puisqu'il considère lui-même Candice comme sa petite sœur.

Cette petite phrase a provoqué un torrent de réactions sur les réseaux sociaux chez les fans du duo, mais également auprès des téléspectateurs qui suivent le live quotidiennement : "C'est moi où Pierre vient de friendzone Candice ???" s'interroge un utilisateur de X, ancien Twitter. Un autre estime que c'était "un moment de gêne chez les profs", qui s'étaient déjà laissé séduire par l'alchimie du binôme lors des évaluations en duo il y a quelques semaines.

Malgré cette mise au clair, certains internautes continuent d'épier le moindre faits et gestes de Pierre et Candice. Il faut dire qu'ils sont particulièrement proches depuis le début de l'aventure et semblent partager une véritable alchimie musicale. Si ce n'est pas forcément le début d'une histoire amour, peut-être sommes-nous en train d'assister à la naissance de le début d'une collaboration artistique future.