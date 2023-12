Miss France 2024 : sacre d'Eve Gilles, chute... Les moments marquants de la soirée

MISS FRANCE. Miss Nord-Pas-de-Calais a remporté la couronne Miss France 2024 ce samedi à Dijon. Retour sur les temps forts de la cérémonie.

En direct

01:15 - Nouveau sacre pour la région Nord-Pas-de-Calais FIN DU DIRECT. Le sacre d'Eve Gilles marque également une nouvelle victoire pour la région Nord-Pas-de-Calais, qui est sortie victorieuse plusieurs fois ces dernières années. Elle est en effet la quatrième Miss de cette région à être élue Miss France. Avant elle, le Nord-Pas-de-Calais avait été sacré grâce à Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018.

01:01 - Qui est Eve Gilles, la nouvelle Miss France 2024 ? C’est Eve Gilles qui a remporté l’écharpe et la couronne de Miss France 2024. Elle portait l'écharpe du Nord-Pas-de-Calais lors du concours. Âgée de 20 ans, la jeune femme est originaire de Dunkerque. Elle est étudiante en deuxième année de licence en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Elle souhaite devenir statisticienne plus tard. La jeune femme s'est distinguée durant le concours, subissant des brimades liées à son poids, et se distinguant des autres candidates par ses cheveux courts, un fait encore rare dans le concours de beauté.

00:50 - Miss Nord-Pas-de-Calais couronnée, le classement complet de Miss France 2024 Au terme de plusieurs heures de défilé, le verdict est finalement tombé : c’est Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été élue Miss France 2024. Sa première dauphine est Miss Guyane , et sa seconde dauphine Miss Provence. En quatrième position, on retrouve Miss Guadeloupe, et Miss Languedoc à la cinquième place.

00:44 - Miss Nord-Pas-de-Calais élue Miss France 2024 ! Le nom de la nouvelle Miss France est enfin connu. C’est Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui a remporté l’écharpe de Miss France 2024 ce samedi 16 décembre 2023, au cours d’une soirée très chargée au Zénith de Dijon. En seconde place, on retrouve Miss Guyane et en troisième place Miss Provence. Elles sont respectivement les premières et deuxième dauphine de la nouvelle Miss France.

00:26 - L'élection Miss France se termine L’élection de Miss France 2024 se termine. Les cinq finalistes ont procédé à un ultime défilé et aux questions du jury avant que le nom de la gagnante ne soit révélé. Notons que cette année, le top 5 ne défile que sur un seul tableau, alors qu’elles avaient droit à deux tableaux l’an dernier. A l’inverse, les quinze finalistes ont paradé sur deux tableaux, alors qu’elles n’en avaient droit qu’à un seul l’an dernier. Ce subtil changement peut-il faire la différence ?

00:22 - L'intelligence artificielle n'a pas prédit la bonne gagnante L'intelligence artificielle de l'entreprise Avisia avait fait ses pronostics sur le top 5 de Miss France en se basant sur le web scrapping et les réseaux sociaux. Elle avait prédit la victoire de Miss Côte d'Azur, qui n'a finalement pas été retenue dans le top 15. Elle imaginait également un bon classement pour Miss Alsace et Miss Ile-de-France, mais la première ne figurait pas dans le top 15, et la seconde n'a pas dépassé le top 5. Seules Miss Guyane et Miss Guadeloupe, nommées dans le classement de l'IA à la 3e et 4e place, sont toujours en compétition.

00:12 - Comment voter pour élire Miss France ? Elles ne sont plus que 5 candidates à pouvoir espérer remporter la couronne de Miss France 2024. Pour voter, il suffit d’envoyer un SMS au 72500 ou d’appeler au 3680, et d’ajouter le numéro correspondant à la candidate que vous souhaitez soutenir : 14 pour Miss Languedoc, 8 pour Miss Provence, 13 pour Miss Nord-Pas-de-Calais, 11 pour Miss Guadeloupe et 7 pour Miss Guyane.

00:06 - Le top 5 de Miss France 2024 dévoilé ! Qui sont les finalistes ? Elles ne sont plus que cinq à pouvoir espérer remporter la couronne de Miss France. Grâce au vote du public et du jury, Miss Languedoc, Miss Provence, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Guadeloupe et Miss Guyane font partie des cinq finalistes. L’une d’entre elle sera la Miss France 2024.

16/12/23 - 23:59 - En images, l'année de règne d’Indira Ampiot Indira Ampiot va rendre sa couronne de Miss France 2023 ce soir. La jeune femme qui représentait la Guadeloupe a été élue l’an dernier à Châteauroux. Depuis, elle s’est montrée lors de différents événements caritatifs et d’autres événements publics. Ci-dessous, revivez en images son année de règne. Voir les photos L'année de règne d'Indira Ampiot, Miss France 2023, en images

16/12/23 - 23:51 - Deux favorites, Miss Guadeloupe et Miss Guyane, qualifiées Quinze finalistes sont qualifiées pour remporter la couronne de Miss France. Parmi elles, on compte des favorites des internautes. Miss Guadeloupe, Jalylane Maes, est âgée de 18 ans, elle est l’une des plus jeunes candidates de cette promotion. Très engagée dans le milieu associatif et culturel, elle envisage d’intégrer une licence en administration, économie et sociale. Miss Guyane est Audrey Ho-Wen-Tsaï, grande favorite des réseaux sociaux. Etudiante en commerce à Cayenne, cette jeune femme de 17 ans veut se consacrer à la question environnementale dans le milieu du marketing. Vont-elles remporter le vote du public et du jury ?

16/12/23 - 23:40 - Ce subtil changement qui ne passera pas inaperçu pour les fans de Miss France Il y a un petit changement dans le déroulé de l’élection Miss France que seuls les fins connaisseurs de l'émission remarqueront probablement : il y a deux tableaux qui mettent à l’honneur les 15 finalistes du concours, alors qu’elles ne défilaient l’an dernier qu’à une seule reprise. A l’inverse, il n'y aura cette année qu'un seul tableau mettant en scène les 5 finalistes du concours avant la nomination de celle qui succèdera à Indira Ampiot.

16/12/23 - 23:30 - Comment voter pour votre Miss favorite ? Au tour du public de voter pour le top 5 de Miss France 2024. Vous voulez soutenir une candidate ? Il suffit d’envoyer un SMS au 72500 ou d’appeler au 3680, et d’ajouter le numéro correspondant à la candidate que vous souhaitez soutenir : 1 pour Miss Normandie, 2 pour Miss Tahiti, 3 pour Miss Midi-Pyrénées, 4 pour Miss Centre-Val de Loire, 5 pour Miss Île-de-France, 6 pour Miss Bourgogne, 7 pour Miss Guyane, 8 pour Miss Provence, 9 pour Miss Pays de la Loire, 10 pour Miss Corse, 11 pour Miss Guadeloupe, 12 pour Miss Côte d’Azur, 13 pour Miss Nord-Pas-de-Calais, 14 pour Miss Languedoc et 15 pour Miss Roussillon.

16/12/23 - 23:21 - L’hommage à Geneviève de Fontenay Geneviève de Fontenay est une figure certes controversée mais également indissociable du concours Miss France. Celle qui avait été présidente du comité Miss France de 1981 à 2010 (elle avait claqué la porte après plusieurs un conflit avec la société de production Endemol) est décédée le 1er août dernier, à l’âge de 90 ans. En toute logique, un hommage lui est rendu ce soir, en présence d'anciennes Miss France, comme Nathalie Marquay ou Sonia Rolland

16/12/23 - 23:14 - Découvrez le top 15 de Miss France 2024 ! Quelles candidates qualifiées ? Le top 15 de Miss France 2024 vient d’être dévoilé. Parmi les 15 finalistes pour remporter la couronne Miss France, on compte les régions suivantes : Miss Normandie, Miss Tahiti, Miss Midi-Pyrénées, Miss Centre-Val de Loire, Miss Île-de-France, Miss Bourgogne, Miss Guyane, Miss Provence, Miss Pays de la Loire, Miss Corse, Miss Guadeloupe, Miss Côte d'Azur, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Languedoc et Miss Roussillon. Les autres candidates sont éliminées.