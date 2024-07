Fin de C8 : Cyril Hanouna va devoir changer de chaîne, l'Arcom lui retire sa fréquence

Cyril Hanouna est pour l'instant privé de chaîne de télévision. L'Arcom a décidé de retirer sa fréquence à la chaîne C8, déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines. Quel avenir pour TPMP, qui n'a plus de support aujourd'hui ?

Le communiqué de l'Arcom, chargé de l'attribution et du contrôle des fréquences en France, confirme que "25 candidatures ont été déclarées recevables, dont l'une s'est désistée" en vue "de l'échéance, en 2025, des autorisations de quinze services". Si C8 disparaît, comme la chaîne NRJ12, une chaîne de Ouest-France et et RéelsTV, projet porté par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, ont obtenu un droit de diffusion. Voici les projets suivants retenus par l'Arcom pour les dix années à venir :

Ils ont osé "toucher à son poste". L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a décidé de priver de fréquence TNT la chaîne C8, selon une information dévoilée par l'AFP ce mercredi 24 juillet. La chaîne, principalement portée par Cyril Hanouna et ses émissions, devrait donc théoriquement disparaître dans les prochaines semaines. L'animateur vedette trouvera-t-il un nouveau point de chute sur les antennes du groupe dirigé par Vincent Bolloré ? Canal+, mais aussi les chaînes CNews ou CStar sont titulaires d'une fréquence TNT et pourraient accueillir l'ancien animateur de France 4 et peut être même son émission phare, "Touche pas à mon Poste".

Dernières mises à jour

13:01 - Hanouna et les fake news, une relation complexe Lors de son audition à l'Assemblée en mars dernier, Cyril Hanouna avait dû s'expliquer sur des fake news relayées par et sur TPMP. Il assurait qu' "énormément de journalistes" vérifiaient les infos diffusées dans l'émission. Mais le rapporteur lui avait opposé plusieurs exemples de fake news : des propos et des images décrivant des personnes souffrant d'effets secondaires après la prise d'une nouvelle drogue, alors que les individus en question étaient malades, ou encore les propos tenus par Gérard Fauré sur TPMP sur une théorie conspirationniste sur des célébrités buvant du sang d'enfants sacrifiés. Rappelant avoir fait des excuses ou des démentis après ces erreurs, Cyril Hanouna a tenté de minimiser ces fake news en pointant du doigt un titre de presse : "Ce n’est pas le plus grave. C’est plus grave de mettre à la Une d’un journal qu’on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès".

12:45 - La gauche se réjouit, la droite fulmine Au-delà de LFI et du RN, opposés sur la cas de C8, c'est l'ensemble de la gauche et de la droite qui adoptent des positions opposées sur la chaîne de Cyril Hanouna. L'écologiste Sandrine Rousseau estime par exemple sur X que "Tout n’est pas permis en France. Et particulièrement de s’assoir sur toutes les règles de pluralisme. C’est rassurant", tandis que David Lisnard pointe un deux poids, deux mesures : "Plutôt que de se pencher sur le manque de pluralisme au sein du service public, payé avec les impôts des Français, on préfère en France museler des chaînes privées. Liberté d’expression et emplois en péril", écrit-il.

12:39 - Le Conseil d'Etat peut encore annuler la décision de l'Arcom Selon le journaliste de BFM Raphaël Grably, le Conseil d'Etat peut encore annuler la décision de l'Arcom et permettre à C8 de retrouver une fréquence sur la TNT. Il "a déjà annulé une décision de l'Arcom de suppression d'une fréquence de la TNT", indique, sur son compte X, le spécialiste des médias et de la tech qui rappelle que le groupe Canal+ n'a toujours pas réagi à la sanction.

12:34 - Le RN défend aussi Hanouna et C8 Sur X, le Rassemblement national s'insurge lui aussi de la fin de C8. "L’acharnement contre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. La haine des LFI lors de ce procès de Moscou à l’Assemblée nationale. C8 et NRJ12 sont privées de fréquence. Prochaine étape : la disparition de CNews… Nous nous battrons pour la liberté d’expression !, selon Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais. "L’Arcom, bras armé du pouvoir dont les membres sont nommés par lui et pour lui, saborde des chaînes indépendantes qui lui déplaisent. La France ce pays de la liberté d’expression qui s’enfonce, s’enfonce…", a ajouté Sébastien Chenu.

12:34 - "Dérive mortelle pour notre démocratie", Eric Ciotti aussi réagit Eric Ciotti, ancien président de LR ayant fait alliance avec le Rassemblement national, a dénoncé sur X un "scandale démocratique retentissant avec la censure de C8 par l’État! Sommes-nous toujours un pays de liberté ? Les amis du pouvoir récompensés, les autres sanctionnés. La chaîne gratuite au plus grand succès populaire est bâillonnée. Dérive mortelle pour notre démocratie", a-t-il écrit.

12:30 - "L'Arcom les a débranchés", la réaction de François Ruffin Les membres de la France insoumise et apparentés jubilent à l'annonce de l'Arcom de priver C8 et Hanouna d'antenne, à l'instar de François Ruffin. Désormais en rupture avec Jean-Luc Mélenchon, le député de la Somme a publié sur X un message cinglant ce mercredi : "Présentation de personnes handicapées comme des toxicomanes", "baisers forcés et attouchements", "insultes", "interview insistante contre une personne en situation de détresse", "diffusion d'une théorie du complot", "invitation de faux policiers"... 16 mises en garde. 7 mises en demeure. 9 sanctions pécuniaires. Dont la majorité sur les deux dernières années. Malgré tout ça, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna ont continué, se croyant tout permis, tout puissants. L'Arcom les a débranchés. De quoi diminuer, un peu, les haines sur nos chaînes. Et, par la bande, rappeler aux milliardaires : vous n'êtes pas au-dessus des lois."

12:25 - CNews, nouvelle chaîne de Cyril Hanouna ? Elle aussi menacée, la chaîne CNews, cousine de C8, est pour sa part parvenue à conserver sa fréquence et pourrait être un point de chute pour Cyril Hanouna, avec ou peut être sans TPMP. La chaîne d'info, détenue elle aussi par Vincent Bolloré, a été également rappelée à l’ordre par l’Arcom pour favoriser l'extrême droite et porter atteinte au pluralisme. Mais étant parvenue à se hisser en tête des chaînes d'info en part d’audience ces deux derniers mois, devant BFM-TV, et en meilleure santé financière que C8, elle n'a pas pour sa part subi la sanction de l'Arcom. Si Cyril Hanouna arrivait sur CNews, il deviendrait un rival de Pascal Praud, autre figure de l'écosystème Bolloré et pilier de la chaîne.

12:17 - Louis Boyard réagit à la fin de C8 Si Cyril Hanouna n'a pas encore fait de déclaration publique, le député LFI Louis Boyard, impliqué dans un violent clash dans TPMP en fin d'année dernière, a réagi à la fin de C8 sur le réseau social X. “Bon… chouchou sur la plage du coup ?”, s'est-il faussement interrogé, en référence à un précédant message de l'animateur parmi ceux échangés par les deux homes après leur altercation.

12:08 - Des dérapages sur 0,1% de l'antenne selon Hanouna Lors de son audition de mars dernier, Cyril Hanouna avait affirmé ne "pas avoir peur de dire" que TPMP était "l'émission qui aura le plus marqué les années 2010". "On a fait plus de 5000 heures de direct et les faits pour lesquels nous sommes ici aujourd'hui représentent 0,1% de l'antenne". "Certains n'auraient pas dû se passer, on y reviendra, mais pour une émission qui comptabilise 5000 heures de direct on s'en sort plutôt bien", avait ajouté l'animateur. La star de C8 avait assuré ne pas considérer cette audition comme "un procès" : "Je suis là pour vous expliquer comment on voit les choses, comment on a fait évoluer l'émission".

12:07 - Rien n'empêche Canal + de diffuser TPMP La décision de l'Arcom contient en elle-même une limite ou une contradiction : le groupe de Vincent Bolloré a d'autres chaines sur la TNT et rien ne l'empêche de programmer l'émission phare de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, sur l'une d'elle. Pourtant, c'est bien ce programme qui a été pointé du doigt par l'Arcom pour non-respect des engagements pris auprès du régulateur de l'audiovisuel. Un point important cependant : l'Arcom a fixé ses limites et si Canal+ ou CNews diffuse un programme ne respectant pas les règles de l'Arcom, ces deux chaînes s'exposent également à des déconvenues.

11:41 - Cyril Hanouna auditionné en mars 2024 Cyril Hanouna avait été auditionné par la Commission d'enquête parlementaire sur l'attribution, le contenu et le contrôle des chaînes de télévision présentes sur la TNT en mars 2024. Et il l'assurait : "C8 c'est la première chaîne de la TNT aujourd'hui". L'animateur expliquait que "plus grand chose ne marche à la télévision" sans égard pour les programmes des principales chaînes. Et pour lui si C8 fonctionnait, c'était grâce à une recette simple : "Ce qui marche ce sont les talents. On est seulement la chaîne des talents, mais aussi de la fiction".

11:40 - C8 dans le collimateur de la France insoumise De nombreuses voix politiques, notamment celle du député LFI Aurélien Saintoul, rapporteur d’une commission d’enquête parlementaire sur les fréquences TNT, avaient appelé au retrait de la fréquence TNT à la chaîne C8, compte tenu des dérapages déjà sanctionnés et du virage politique pris par la chaîne. Les dirigeants du groupe Canal+ avaient pour leur part défendu l'équilibre actuel de l'écosystème de la TNT. Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +, avait notamment appelé l'Arcom à renouveler toutes les fréquences. Il n'a pas, lui non plus, été entendu.