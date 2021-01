OPERATION RENAISSANCE. Avant même sa diffusion, des associations luttant contre la grossophobie évoquaient les dangers de la nouvelle émission de Karine Le Marchand diffusée sur M6. Les raisons.

[Mis à jour le 11 janvier 2021 à 20h50] La nouvelle émission de Karine Le Marchand n'était pas encore diffusée qu'elle suscitait déjà la polémique sur les réseaux sociaux. Dans une tribune publiée sur Médiapart, signée par plus de 170 personnes, soignants ou collectifs, l'association anti-grossophobie Gras Politique dénonce la "dangerosité" d'Opération Renaissance, le dernier programme de M6 qui fait ses débuts le 11 janvier 2021. "On a le sentiment qu'il s'agit d'une mission pour sauver les gros, estime une militante de l'association, Crystal, auprès du Parisien. Mais est-ce que l'amaigrissement est le seul moyen d'être bien dans sa peau ? Est-ce qu'on parle des risques de la chirurgie bariatrique (une opération qui réduit le volume de l'estomac, NDLR), qui ne convient pas à tout le monde ?" Selon ce collectif, qui a vu le premier épisode, Opération Renaissance va "contribuer à la grossophobie ambiante." Une pétition demandant l'annulation de l'émission a d'ailleurs recueilli plus de 23 000 signatures ce lundi à 16h. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Pasmarenaissance dénonce les messages que pourraient véhiculer ce programme.

Opération renaissance est la nouvelle émission créée par l'animatrice phare de M6, Karine Le Marchand. Le programme de M6 suit pendant plusieurs années des personnes souffrant "d'obésité morbide" dans leur parcours chirurgical pour perdre du poids, avec des professionnels de santé. Des images "voyeuristes" selon Gras politique. "Avec l'obésité, on se permet des choses qu'on ne s'autorise pas avec d'autres maladies. On donne le sentiment que les obèses sont des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux, qui ont besoin d'être guidés, comme des enfants", ajoute Crystal au Parisien. Des conflits d'intérêts "éthiques et financiers manifestes" entre Karine Le Marchand et la fondatrice de l'Institut français du Bodylift qui participe à l'émission, sont également pointés du doigt.

Karine Le Marchand répond à la polémique autour d'Opération Renaissance

Face à cette polémique, Karine Le Marchand a pris la parole pour défendre son projet : "Je préfère dénoncer quelque chose et faire évoluer le regard des gens plutôt que de ne rien faire par peur des polémiques, a-t-elle déclaré il y a quelques jours. Je ressors grandie humainement de cette aventure avec une tout autre opinion sur l'obésité." Ce lundi 11 janvier, au micro d'Europe 1, la présentatrice d'Opération Renaissance s'est défendue en expliquant suivre "des personnes au moment où elles décident finalement de vivre avec une vie saine et de dire stop à un système dont elles ne voient plus d'issue que la mort." Auprès de l'AFP, l'animatrice estime n'avoir "strictement rien à [se] reprocher, il n'y a pas de conflit d'intérêts". Aux téléspectateurs d'en juger désormais.

Opération Renaissance est une émission télévisée diffusée sur M6 à partir du lundi 11 janvier 2021, à partir de 21h05. Suite à la diffusion, chaque épisode est mis en ligne pour visionnage en replay sur le site 6play, pour les personnes qui ont raté le programme le soir de son passage à la télévision, durant les quelques jours qui suivent.