Une saison "All Stars" de Pékin Express, L'épopée des Maharadjas, a été programmée à la rentrée 2024 sur M6, avec une liste de candidats emblématiques à la clé...

Le retour de Pékin Express a été programmé à la rentrée 2024, à partir du samedi 14 septembre, à 21H10 sur M6, quelques semaines seulement après la fin de la 18e saison un peu plus tôt dans l'année. Cette nouvelle saison est une saison "All stars", autrement dit réunissant d'anciens candidats emblématiques du programme depuis sa création. Une édition spéciale qui promet d'enflammer les écrans. Intitulée "L'épopée des Maharadjas", elle n'est pas basée uniquement sur les performances des binômes par le passé. "Ce n'est pas le palmarès qui arrive comme premier critère", a précisé Thierry Guillaume, producteur de l'émission, lors de la conférence de presse en amont de la diffusion. La production s'est focalisée sur la popularité des candidats, notamment en analysant les retours des fans sur les réseaux sociaux. "On sait qui sont les chouchous des gens qui nous regardent", ajoute William Lebugle, directeur adjoint des programmes à M6.

Pékin Express, L'épopée des Maharadjas voit ainsi le come-back de Rose-Marie et Cinzia notamment, les meilleures amies finalistes malheureuses de la saison 14. Leur complicité et leur détermination avaient conquis le public lors de leur première participation, et elles comptent bien prendre leur revanche cette année. Le père et la fille, Claire et Christophe, grands vainqueurs de cette même saison 14, remettent également leur titre en jeu. Ils font face à d'autres binômes qui, tout comme eux, ont marqué l'émission. Parmi eux, Clément et Émeline, duo d'animateurs de camping, qui avaient frôlé la finale lors de la saison 17. Ils affrontent à nouveau Nathalie et Angie, les inconnues complices de la même saison, qui avaient fait forte impression par leur alchimie inattendue.

Fabrice et Briac, les inconnus de la saison 12, font également leur retour. Leur duo improbable avait su captiver les téléspectateurs, et cette nouvelle édition sera pour eux l'occasion de prouver qu'ils peuvent aller plus loin. Jean-Claude et Axel, son petit-fils, de la saison 15, sont aussi de la partie, prêts à en découdre une fois de plus. Enfin, Hoang et Quyen, le duo frère-sœur de la saison 5, reviennent près de quinze ans après leur première participation, apportant avec eux toute l'expérience acquise depuis leur passage.

Une aventure au cœur de l'Inde, des épreuves revisitées

Pékin Express est connu pour emmener ses candidats à travers des destinations exotiques et inattendues. Pour cette saison, la production a fait le choix de se concentrer uniquement sur l'Inde. Un pari audacieux permettant aux téléspectateurs de découvrir ce pays fascinant sous un angle nouveau. "Nous nous rendrons à Pushkar, dans le désert du Thar, mais aussi dans la Suisse de l'Inde", a expliqué Thierry Guillaume. L'Inde, avec ses paysages variés et ses traditions riches, semble un terrain de jeu parfait pour les binômes qui, malgré leur expérience passée, peuvent être déstabilisés par l'ampleur du dépaysement.

Contrairement à certaines saisons précédentes, cette édition All Stars de Pékin Express ne propose en revanche pas de nouvelles règles majeures. Les fondamentaux du jeu restent inchangés, comme l'ont confirmé les producteurs lors de la conférence de presse. Cependant, cela n'est pas synonyme d'aventure facile. "Il y a des nouvelles épreuves, mais non, il n'y a pas de création de règle", a précisé Thierry Guillaume. Les fans retrouvent notamment le drapeau blanc, introduit lors de la saison 18, qui fait son retour pour pimenter la compétition.

Par ailleurs, la production a décidé d'intégrer des épreuves "clin d'œil", comme rejouer une épreuve phare de la première saison de certains binômes, un hommage nostalgique qui promet des moments riches en émotions. "Une façon de revivre différemment certains grands moments de l'histoire de Pékin Express", souligne William Lebugle.

La dose de légèreté et de moments drôles, que la production s'efforce d'insuffler de saison en saison est aussi une promesse en 2024, avec des épreuves spécialement conçues pour divertir non seulement les candidats, mais aussi les téléspectateurs. "Dès la première épreuve, nous avons essayé de déstabiliser les binômes avec une épreuve de dégustation de biscuit toute particulière", confie Thierry Guillaume.

Deuxième et troisième partie de soirée : la nouveauté continue

En parallèle du programme principal, Pékin Express propose également une deuxième partie de soirée intitulée Débrief Express : Retour sur la course. Ce segment, déjà présent lors de la saison 18, permet aux anciens candidats emblématiques de réagir en direct aux événements de l'épisode. Installés dans l'appartement de Pékin Express, ils revivent avec humour et émotion les moments forts de l'aventure.

Mais ce n'est pas tout. Une troisième partie de soirée inédite, Les trésors de Pékin Express, fait son apparition. Ce programme se penche sur les moments clés de l'histoire du jeu, retraçant le parcours des binômes les plus marquants des saisons passées. Une véritable plongée dans les archives de l'émission, narrée par Stéphane Rotenberg, qui promet de ravir les fans de longue date.