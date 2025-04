Pékin Express : ne les appelez pas "les Miss", la production n'a pas voulu de ce surnom pour Cécile et Marion

Cécile et Marion sont déjà presque gagnantes de l'édition 2025 de "Pékin Express". Mais pourquoi le jeu a décidé de les appeler "Les Étudiantes" plutôt que "Les Miss" à l'antenne ?

Pékin Express touche à sa fin et si vous avez bien suivi cette saison 2025, vous n'avez pu échapper à Cécile et Marion, qui illuminent le jeu d'aventure par leur sens de la stratégie (et parfois leur chance) depuis des semaines. Alors qu'elles s'apprêtent à disputer la finale ce samedi 5 avril, face à Étienne et Judith, elles font figure de grandes favorites. Après 45 jours de course effrénée à travers l'Afrique, l'épilogue a été tourné à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et nombreux sont ceux à en faire le binôme gagnant de ce Pékin Express 2025, avec ses 100 000 euros à la clé.

La semaine passée, lors de la demi-finale riche, ce sont Patricia et Adrien qui ont été éliminés après avoir récolté les trois enveloppes noires lors des différents sprints. Un cruel scénario qui la encore et toujours avantagé "Les étudiantes", qui vont donc affronter "Les tourtereaux du Nord", au détriment des "amis de 30 ans d'écart", mais aussi des "cousins belges", des "mamans jumelles" ou des " copains geek" éliminés précédemment.

Cécile et Marion : deux authentiques Miss dans Pékin Express

Car dans Pékin Express, chaque binôme de candidats a un surnom, la marque de fabrique de l'émission. Et celui de Cécile et Marion, alias "Les étudiantes", n'a pas été le choix le plus évident pour la production. Les deux amies auraient en effet très bien pu hériter du surnom "Les Miss". Un sobriquet qui leur serait d'ailleurs donné par les autres candidats, hors antenne, et qui ne serait pas usurpé. Les deux jeunes femmes de 21 et 27 ans se sont rencontrées en participant au concours Miss France, terminant toutes les deux dauphines à un an d'intervalle. Cécile a en effet terminé 2e dauphine de Diane Leyre, Miss France 2022, et Marion 2e dauphine d'Indira Ampiot, Miss France 2023.

"Déterminées à dépasser les préjugés liés à leur apparence, elles veulent prouver leurs valeurs et leur résilience. Cécile, compétitrice et leader, et Marion, plus "tête en l'air", misent sur leur complémentarité pour triompher dans Pékin Express et repousser leurs limites ensemble", écrivait le dossier de presse en début de saison. Une raison suffisante pour gommer ce passé de Miss, qui a été finalement très peu évoqué durant la saison ?

Une explication fournie par Cécile

La production, par ailleurs accusée d'avoir plusieurs fois favorisé les deux jeunes femmes, a visiblement voulu éviter de tomber dans le cliché. Cécile l'a d'ailleurs confirmé à demi-mots sur les réseaux sociaux il y a peu, tout en donnant une autre explication.

"D'après ce que j'ai compris, c'est pour changer, pour ne pas tomber dans le cliché de Miss parce qu'il y avait déjà le binôme de Kleofina et Julia (candidates de la saison 12 en 2019 - NDLR) à l'époque", a-t-elle lâché sur TikTok. Une façon, sans doute, de ne pas réduire les deux compétitrices à leur statut de Miss et de mettre en avant d'autres facettes de leurs personnalités.