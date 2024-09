NRJ Music Awards 2024 : une liste de nommés et une date spéciale annoncées

Les NRJ Music Awards reviennent en 2024 avec une date avancée d'un chouilla dans le calendrier et un nouveau changement à la présentation...

La 26e édition des NRJ Music Awards se tiendra le vendredi 1er novembre 2024, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Une date un peu plus précoce que ces dernières années, en plein début de week-end prolongé avec ce vendredi férié. L'animateur Nikos Aliagas, figure emblématique de la cérémonie, sera de retour à la présentation, lui qui anime le show de NRJ et TF1 depuis 2009, à l'exception d'une absence en 2022 due à une blessure au pied (il avait été remplacé par Camille Combal).

L'année dernière, le palmarès des NRJ Music Awards avait couronné Vitaa, artiste féminine francophone, Slimane dans le classement masculin, mais aussi Dua Lipa ou encore Louane. Le 1er novembre à partir de 21h10, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir un nouveau palmarès avec les plus gros artistes francophones et internationaux.

Les catégories des NRJ Music Awards

Pour cette 26e édition des NRJ Music Awards, les artistes sont en compétition dans une quinzaine de catégories. L'an passé, quatre nouvelles catégories avaient fait leur apparition, comme celle du live, après deux ans de pandémie de Covid-19. Les catégories sont les suivantes : Révélations francophone et internationale ; artiste féminine francophone et internationale ; artiste masculin francophone et international ; chanson internationale ; collaborations francophone et internationale ; groupe/duo francophone et international ; clip francophone et international ; DJ ; Social Hit ; Reprise / adaptation et tournée francophone.

La liste des nommés aux NRJ Music Awards

Parmi les nommés, des artistes établis tels que Slimane, Gims et Aya Nakamura se mêlent à des talents émergents comme Héléna et Pierre Garnier, révélés par la Star Academy. Dans la catégorie internationale, des stars comme Dua Lipa, Beyoncé et Eminem tenteront de décrocher un trophée.

Au programme des nominations, on retrouve notamment des collaborations marquantes comme celle de Dadju et Tayc pour "I Love You" et de Taylor Swift et Post Malone avec "Fortnight".

Révélation francophone :

Carbonne

Héléna

Jeck

Jungeli

Pierre Garnier

Révélation internationale :

Benson Boone

Chappell Roan

Dasha

Myles Smith,

Teddy Swims

Artiste féminine francophone :

Aya Nakamura

Louane

Santa

Vitaa

Zaho de Sagazan

Artiste féminine internationale :

Beyoncé

Billie Eilish

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Artiste masculin francophone :

Amir

David Guetta

Gims

Joseph Kamel

Slimane

Artiste masculin international :

Eminem

Lil Nas X

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd

Hit international :

Beautiful Things - Benson Boone

Training Season - Dua Lipa

Eyes Closed - Imagine Dragons

Espresso - Sabrina Carpenter

Lose Control - Teddy Swims

Duo Francophone :

Dadju & Tayc - I love you

Gims & Dystinct - Spider

Joseph Kamel & Julien Doré - Beau

Keblack & Franglish - Boucan

Kyo & Nuit Incolore - Je cours

Duo International :

David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

Kygo & Ava Max - Whatever

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult - Alibi

Taylor Swift & Post Malone - Fortnight

Groupe francophone :

Calema

Indochine

Justice

Kyo

Shaka Ponk

Groupe international :

Coldplay

Imagine Dragons

Linkin Park

Måneskin

OneRepublic

Meilleur DJ :

Calvin Harris

David Guetta

Justice

Ofenbach

Sound Of Legend

Social Hit :

Paint The Town Red - Doja Cat

Gata Only - FloyyMenor & Cris MJ

Si No Estás- Íñigo Quinter

Petit Génie - Jungeli ft. Imen Es

Alonzo

Abou Debeing & Lossa

Alibi - Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult

Meilleur concert :

Bigflo et Oli

Coldplay

Justice

Justin Timberlake

Taylor Swift

Les votes pour cette édition ont ouvert le 23 septembre et se clôtureront le 1er novembre à midi. Les fans peuvent soutenir leurs artistes favoris en se rendant sur l'application NRJ ou sur le site officiel de l'événement, avec la possibilité de voter une fois par jour dans chaque catégorie.

Chaque année, les votes sont clos à la mi-journée de la date du spectacle pour permettre le dépouillement et connaître l'identité des artistes vainqueurs au moment de la soirée. Cette année plus encore, les votes devaient se terminer suffisamment tôt pour que les récompenses soient remises durant l'émission enregistrée quelques heures avant sa diffusion. A noter d'ailleurs que certains prix ne seront pas dévoilés à l'antenne mais sur MyTF1.