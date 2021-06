Programme TV Euro : quels horaires et quelles chaînes ? Calendrier des matchs 2021

PROGRAMME TV EURO 2021. L'Euro 2021 se poursuit cette semaine. A quelle heure et sur quelle chaîne voir Ecosse - Tchéquie, Pologne-Slovaquie et Espagne-Suède, les matchs du 14 juin ? Le calendrier.

[Mis à jour le 14 juin 2021 à 9h06] Après un premier week-end de compétition, l'Euro 2021 se poursuit ce lundi 14 juin 2021. Trois matchs sont à suivre aujourd'hui : Ecosse - Tchéquie, dès 15h00 sur Bein, Pologne -Slovaquie à partir de 18h00 sur Bein et Espagne-Suède, à 21h00 simultanément sur Bein et en clair sur TF1. Il faudra toutefois attendre demain, mardi 15 juin 2021, pour voir le premier match de l'équipe de France contre l'Allemagne, en direct à 21h00 sur M6 et Bein.

Durant tout ce mois de compétition, plusieurs chaînes proposeront l'Euro 2021. Les abonnés de Bein pourront suivre l'intégralité des matchs et des événements durant tout le mois de la compétition. Cependant, il sera également possible de suivre quelques matchs en clair, puisque TF1 et M6 se partagent la diffusion TV, notamment les affrontements en soirée et les matchs de l'équipe de France. Dans cet article, vous retrouverez en détail les explications sur la programmation TV de l'Euro 2021, avec le calendrier complet de la compétition précisant les horaires des matchs et les chaînes sur lesquels les retrouver. Si vous souhaitez en savoir plus sur la compétition sportive, vous retrouverez toutes les informations dans l'article ci-dessous.

Pour suivre en direct les matchs de l'Euro 2020, les amateurs de la compétition de football pourront se tourner vers plusieurs chaînes. Tous les matchs sont diffusés sur Bein, que ça soit la première chaîne ou la seconde. Il faut donc un abonnement pour s'assurer de pouvoir suivre toutes les étapes de l'Euro. A 21h00, la plupart des matchs de qualification sont également diffusés sur M6 ou sur TF1 et chacun des matchs de l'équipe de France sera proposé en clair. Retrouvez plus bas dans cet article le calendrier détaillé de chaque match, avec l'horaire et la chaîne correspondante. Notons que la finale sera retransmise simultanément sur Bein et M6.

La France dispute plusieurs matchs lors des qualifications de l'Euro 2020. Le premier match oppose l'équipe de Didier Deschamps à l'Allemagne le 15 juin 2021. Il est retransmis à partir de 21h00 sur M6 et Bein1. Le 19 juin 2021, la France affronte la Hongrie dès 15h00, dans un match visible sur TF1 et Bein1. Par la suite, le 23 juin 2021, les Bleus jouent contre le Portugal dès 21h00, sur Bein1 et TF1. Si l'équipe se qualifie, elle poursuivra ensuite la compétition durant les huitièmes de finale, qui débutent le 26 juin 2021.

Difficile de s'y retrouver au milieu de tous les matchs de la compétition. Ci-dessous, retrouvez le calendrier détaillé des matchs de l'Euro 2021, avec la précision de la date, de l'horaire de diffusion mais également des chaînes sur laquelle retrouver l'événement, mis à jour au fur et à mesure du championnat.

Lundi 14 juin 2021 :

15h00 : Ecosse-Tchèquie (Bein1)

18h00 : Pologne-Slovaquie (Bein1)

21h00 : Espagne - Suède (Bein1, TF1)

Mardi 15 juin 2021 :

18h00 : Hongrie - Portugal (Bein1)

21h00 : France - Allemagne (Bein1, M6)

Mercredi 16 juin 2021 :

15h00 : Russie - Finlande (Bein1)

18h00 : Turquie - Pays de Galles (Bein1)

21h00 : Italie - Suisse (Bein1, M6)

Jeudi 17 juin 2021 :

15h00 : Ukraine - Macédoine (Bein1)

18h00 : Danemark - Belgique (Bein1)

21h00 : Pays-Bas - Autriche (Bein1)

Vendredi 18 juin 2021 :

15h00 : Suède - Slovaquie (Bein1)

18h00 : Croatie - République Tchèque (Bein1)

21h00 : Angleterre - Ecosse (Bein1, TF1)

Samedi 19 juin 2021 :

15h00 : Hongrie - France (Bein1, TF1)

18h00 : Allemagne - Portugal (Bein1, M6)

21h00 : Espagne-Pologne (Bein1)

Dimanche 20 juin 2021 :

18h00 : Italie - Pays de Galles (Bein1)

18h00 : Suisse - Turquie (Bein2)

Lundi 21 juin 2021 :

18h00 : Ukraine - Autriche (Bein2)

18h00 : Pays-Bas - Macédoine (Bein1)

21h00 : Finlande - Belgique (Bein1)

21h00 : Danemark - Russie (Bein2)

Mardi 22 juin 2021 :

21h00 : Angleterre - République Tchèque (Bein1)

21h00 : Ecosse - Croatie (Bein2)

Mercredi 23 juin 2021 :

18h00 : Suède - Pologne (Bein2)

18h00 : Espagne - Slovaquie (Bein1)

21h00 : France - Portugal (TF1, Bein1)

21h00 : Allemagne - Hongrie ( Bein2)

Samedi 26 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 1 (Bein1)

21h00 : Huitième de finale 2 (Bein1, M6)

Dimanche 27 juin 2021 : Huitième de finale 4 (21h00, Bein1, TF1)

Lundi 28 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 5 (Bein1)

21h00 : Huitième de finale 6 (Bein1, TF1)

Mardi 29 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 7 (Bein1, TF1)

21h00 : Huitième de finale 8 (Bein1, M6)

Vendredi 2 juillet 2021 :

18h00 : Quart de finale 1 (Bein1, TF1)

21h00 : Quart de finale 2 (Bein1)

Samedi 3 juillet 2021 :

18h00 : Quart de finale 3 (Bein1, TF1)

21h00 : Quart de finale 4 (Bein1, M6)

Mardi 6 juillet 2021 : Demi-finale 1 (21h00, M6 et Bein1)

Mercredi 7 juillet 2021 : Demi-finale 2 (21h00, TF1 et Bein1)

Dimanche 11 juillet 2021 : Finale (M6, Bein1)

Euro 2021 - au programme TV du 11 juin au 11 juillet 2021