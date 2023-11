Noël… Et plus si affinités : que vaut la romance de Noël de TF1 ?

TF1 diffuse son film romantique de fin d'année, "Noël… Et plus si affinités" ce lundi 20 novembre 2023. Mais est-ce que ça vaut le coup ? L'avis des critiques.

Les fêtes de fin d'année commencent en novembre sur TF1 ! La première chaîne a commencé à diffuser ses téléfilms de Noël de l'après-midi, mais également ses productions qui fleurent bon le sapin et les cadeaux les lundis soirs. Après Superpapa, les téléspectateurs peuvent découvrir Noël... et plus si affinités ce lundi 20 novembre à 21h10.

Ce nouveau film de Noël suit tous les prérequis du genre. Line, 13 ans, décide de se faire passer pour Harold, son père, un célibataire romantique, sur un site de rencontre. Elle pense trouver pour lui l'âme sœur parfaite en la personne de Chloé. Mais derrière ce nom, se cache en réalité Jules, 13 ans, qui se fait lui aussi passé pour sa mère qui ne croit plus en l'amour. Obstacle supplémentaires à la relation entre Harold et Chloé : ils travaillent ensemble et ne s'apprécient pas du tout.

Derrière Noël... et plus si affinités, on retrouve les ingrédients parfaits pour la comédie romantique de Noël réussie, avec Hélène de Fougerolles et Lannick Gautry en tête d'affiche. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon film de Noël à succès qu'il faut regarder à la télévision (ou en replay streaming sur MyTF1) ?

Les avis de la presse sur Noël... Et plus si affinité

Les amateurs de films de Noël seront assurément ravis de se lover sous un plaid devant Noël... Et plus si affinités. Pour Télé-Loisirs, le film "remplit le cahier des charges de la comédie romantique" : "une fiction pleine de bons sentiments et le happy end" qui "fait un bien fou". Même son de cloche chez Allociné, qui concède que "la formule est bien rodée et ne renouvelle pas le genre", mais le téléfilm se regarde tout de même "avec plaisir". Mention spéciale faite à "l'alchimie" du duo formé par Hélène de Fougerolles et Lannick Gautry.

Noël... Et plus si affinités est au programme TV sur TF1 ce lundi 20 novembre 2023 à partir de 21h10. Pour le voir en streaming, il faudra patienter jusqu'au lendemain et se rendre sur la plateforme gratuite MyTF1. Attention, les programmes n'y sont disponibles en replay pour une semaine seulement.