Les Traîtres : pas de pitié pour le programme, encore écarté par M6 cette semaine

Les Traîtres, l'émission phare de M6, change encore une fois de case dans le programme TV. Ce énième chamboulement révèle les difficultés de la chaîne à trouver la formule gagnante face à une concurrence acharnée.

Dans le monde impitoyable de la télévision, certaines émissions semblent jouer à cache-cache avec le succès. C'est le cas des Traîtres, le programme phare de M6 qui, tel un agent secret, change sans prévenir de case de diffusion. Cette valse-hésitation a de quoi laisser perplexes les téléspectateurs fidèles, qui doivent désormais jongler avec leur agenda.

Depuis son lancement, Les Traîtres a en effet connu son lot de rebondissements, tant à l'écran que dans sa programmation. Initialement diffusée le jeudi, l'émission avait trouvé son rythme de croisière, installant ses intrigues et ses trahisons dans le paysage. Mais voilà que M6 a décidé de bouleverser une nouvelle ses habitudes. Après une semaine d'interruption (Les Traîtres a été remplacé par le film Red la semaine dernière), la chaîne a décidé de déplacer la diffusion du jeudi au vendredi, à compter de ce vendredi 13 septembre.

La cause de la reprogrammation des Traîtres n'a pas été communiquée par M6. Mais la concurrence accrue le jeudi soir, notamment avec la diffusion de la seconde partie de la quatrième saison de HPI sur TF1, qui attire en moyenne 7 millions de téléspectateurs, est sans doute en cause. Les sorties du jeudi en streaming (la saison 2 des Anneaux de pouvoir sur Prime, la saison 4 d'Emily in Paris sur Netflix) peuvent aussi détourner certains téléspectateurs de le télévision...

La saison 3 des Traîtres, va donc se poursuivre le vendredi soir désormais, alors que onze candidats seulement ont survécu aux péripéties du jeu, dont Laly, Carla Lazzari, Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos. L'épisode final des Traîtres a pour sa part été programmé le vendredi 27 septembre. A la place du jeu, c'est Cauchemar en cuisine, la porté par Philippe Etchebest, qui sera diffusé le jeudi soir.