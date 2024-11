30 ans des Enfants de la Télé : une liste d'invités incomplète, pourquoi Arthur a zappé le dernier anniversaire

PROGRAMME TV | FRANCE 2 - 20h10. L'émission culte Les Enfants de la Télé fête ses 30 bougies sur France 2 ! Avec ou sans Arthur, qui avait zappé la dernière grande célébration ?

C'est l'un des divertissements les plus connus et les plus tenaces de la télévision. Les Enfants de la Télé souffle cette année ses 30 bougies et pour marquer l'événement, France 2 a programmé une émission spéciale anniversaire intitulée "L'anniversaire des Enfants de la télé, Les 30 ans !", ce samedi 23 novembre 2024 en prime-time, à 21h10.

Au casting de cette grande soirée, on retrouvera des visages bien connus des téléspectateurs et intimement liés à l'histoire du programme. Seront ainsi présents sur le plateau Michèle Bernier, Hélène Ségara, Liane Foly et Élie Semoun, qui faisaient déjà partie des invités lors du lancement de l'émission en 1994. Les humoristes Bruno Solo, Booder et Jeanfi Janssens compléteront ce beau plateau.

En revanche, un grand absent pourrait décevoir les fans de la première heure. En effet, la présence d'Arthur, animateur historique et emblématique des Enfants de la Télé époque T1 justement, n'est pour l'instant pas confirmée. Le trublion du PAF, qui a porté l'émission pendant de nombreuses années, avait déjà décliné l'invitation pour les 25 ans du programme en 2019. Après un message diffusé dans l'émission et adressé à Laurent Ruquier à l'époque, l'animateur avait publié son meilleur souvenir sur les réseaux sociaux.

Laurence Boccolini à la présentation

"J'ai eu la chance de créer et présenter cette émission et aujourd'hui encore elle continue sa route. Je pense à mon ami Magic Tchernia sans qui cette aventure n'aurait pas pu exister. Mes plus beaux souvenirs télé", avait-il écrit. Il se dit que son agenda très chargé en cette fin d'année 2024 pourrait à nouveau l'empêcher d'être de la fête.

Outre les séquences cultes, les fous rires et les images d'archives inédites, la production promet de belles surprises aux téléspectateurs pour cette édition anniversaire. Tout au long de la soirée, plusieurs autres personnalités marquantes de l'univers télévisuel feront des apparitions pour célébrer comme il se doit les 30 ans du programme.

Laurent Ruquier étant parti vers d'autres cieux (et plus prosaïquement vers BFMTV puis TF1), c'est Laurence Boccolini qui sera à la présentation. La nouvelle maîtresse de cérémonie depuis octobre 2023 semble très enthousiaste à l'idée de fêter cet anniversaire : "C'est une grande responsabilité, je suis contente de pouvoir fêter les trente ans d'une émission que j'ai vu naître", a-t-elle indiqué.