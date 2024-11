Signalements : le calvaire de la petite Karine Jambu, sauvée par sa tante Laurence au comble de l'horreur

Signalements, sur France 2, revient sur le calvaire de la petite Karine Jambu, maltraitée par ses parents et violée entre ses 5 et 7 ans par un de leurs amis...

C'est un téléfilm grave qu'a programmé France 2 mercredi 20 novembre, lors d'une soirée spéciale consacrée à la journée des droits de l'enfant. Signalements plonge le téléspectateur dans l'histoire à peine soutenable et pourtant vraie de Karine Jambu, fillette maltraitée par ses parents et violée à répétition entre ses 5 et ses 7 ans, au sein même du domicile familial. Réalisé par Eric Métayer, qui avait déjà co-réalisé Les Chatouilles, l'histoire d'Odette, violée à 8 ans par un ami de ses parents, le programme s'inspire avec finesse d'un de ces calvaires vécu par de trop nombreux enfants.

Avant Signalements, l'histoire de Karine, née à Rennes en 1997, avait évidemment été relatée dans la presse, au moment d'un procès retentissant. Mais elle a surtout été racontée avec courage par l'intéressée elle même et par sa tante, Laurence Jambu, qui va parvenir à la tirer des griffes de ses bourreaux. Les deux ont écrit un livre, intitulé "Signalements" (Ring, 2019), comme le téléfilm qui s'en est inspiré. Il repart du combat de Laurence, cette femme ordinaire propulsée du jour au lendemain dans un cauchemar éveillé.

"La nuit, il venait me chercher dans mon lit"

C'est en effet cette animatrice en école maternelle qui découvrira l'horreur que subissait sa nièce. Dans son livre, elle va décrire ses premiers soupçons envers les parents de Karine dès sa naissance, les signalements de maltraitance aux service sociaux qui resteront lettre morte, puis l'installation de cet ami du couple qui va tout faire basculer en 2002. L'individu sort alors de prison où il avait purgé une peine pour agression sexuelle. "Régulièrement, il donne de l'argent à la mère ou au père de Karine pour qu'ils puissent aller faire les courses, acheter des cigarettes. Ils laissent la petite et lui demandent de se taire", écrit le site de France 3.

"La nuit, il venait me chercher dans mon lit pour me conduire dans la salle à manger où il dormait, sur le canapé du salon", a écrit Karine dans le livre. "Ma mère sortait parfois de sa chambre pour aller fumer une cigarette et elle me voyait nue à côté de lui". La fillette a alors autant peur de son agresseur que de ses propres parents : "ils me frappaient et m'insultaient, me traitaient de menteuse", raconte-t-elle.

Laurence Brunet-Jambu traitée de "menteuse" et de "sorcière"

Signalements raconte alors comment Laurence Brunet-Jambu va mettre toute son énergie pour soustraire l'adolescente à l'emprise de ses parents toxiques et de son violeur. 14 signalements seront nécessaires, de Laurence, mais aussi de l'école, de médecins, du voisinage, avant que les choses bougent et que la petite soit arrachée à ce foyer de l'horreur. Karine aura été violée plus de 300 fois, tandis que l'Aide sociale à l'enfance (ASE) était convaincue que les accusations de Laurence étaient celles d'une "menteuse". Face à son insistance, celle-ci sera même traitée de "sorcière". Deux enquêtes de police seront aussi classées sans suite.

En 2007, Karine va finalement être retirée à ses parents biologiques. Il faudra attendre 2018 pour que tout la lumière soit faite sur l'atrocité vécue par l'enfant : son violeur sera alors condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Le père de Karine sera, lui, condamné à 3 ans de prison (dont 30 mois avec sursis) et sa mère à 2 ans.

Aujourd'hui, Laurence Brunet-Jambu est présidente de l'association Alexis Danan Bretagne, qui tente de recueillir et accompagner la parole des enfants en justice. Elle continue de dénoncer dans les médias les dysfonctionnements de l'ASE, une institution créée il y a plus de 60 ans et qui n'est plus adaptée selon elle aux enjeux d'aujourd'hui.

Pour Signalements, Karine et Laurence Brunet-Jambu ont été contactées par la production et ont pu suivre ses préparatifs et son casting. Cécile Bois, connue pour son rôle de Candice Renoir depuis des années, a été choisie pour incarner Laurence Jambu, Odile Vuillemin pour jouer Véronique, la mère de l'enfant, Bruno Solo un cadre de l'ASE aussi froid que sur de lui. Karine est interprétée par Flavie Dachy (entre 9 et 13 ans) et Victoria Eber (ado puis adulte).