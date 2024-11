Rendez-vous en terre inconnue : c'est bien dommage, la "leçon de vie" de Tomer Sisley ay Népal ne passera pas à la TV

PROGRAMME TV | FRANCE 2 - 20H05. L'acteur Tomer Sisley a embarqué pour le Népal pour Rendez-vous en terre inconnue. Pas de chance pour lui, le temps fort du voyage ne sera pas diffusé lors de l'émission...

Ce mardi 26 novembre, Tomer Sisley sera l'invité de Raphaël de Casabianca dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, en prime-time. Pour ce numéro inédit, le comédien s'est envolé vers le Népal, où il est parti à la rencontre du peuple Dolpo-pa vivant dans l'une des régions les plus reculées et les plus hautes du monde, au cœur de l'Himalaya. Un voyage initiatique hors du commun pour l'acteur.

Durant cette aventure humaine unique, Tomer Sisley a vécu des moments forts aux côtés des familles Dolpo-pa. Isolée et coupée du monde moderne, cette communauté lutte pour perpétuer son mode de vie ancestral, malgré la rudesse de son environnement, notamment un hiver qui dure six longs mois. Une véritable leçon de résilience et de sagesse que le comédien a pu observer.

"Depuis, mon approche des emmerdes a un peu changé"

Mais Rendez-vous en terre inconnue va comme toujours au-delà des magnifiques images rapportées des régions les plus reculées de la planète. Dans les médias, Tomer Sisley a confié avoir vécu au Nepal une expérience très personnelle. Et tout ne passera pas à l'écran malheureusement. Dans une interview accordée au magazine Télé Star pour la promotion de l'émission, l'acteur révèle en effet avoir reçu "une leçon de vie extraordinaire" lors d'un moment qui n'a pas été filmé mais qui l'a profondément marqué.

Ce que vont rater les téléspectateurs est aussi simple que révélateur : Tomer Sisley raconte notamment avoir assisté à la fabrication traditionnelle du fromage de chèvre par les locaux, un processus long et extrêmement éprouvant physiquement. "Depuis, mon approche des emmerdes a un peu changé", témoigne-t-il avec émotion.

Cette plongée au milieu d'un peuple humble et travailleur était d'ailleurs taillée sur mesure pour la star. Loin des paillettes et du tumulte de sa vie d'acteur, Tomer Sisley goûte en effet à une vie simple et proche de la nature quand il n'est pas sur les plateaux de tournage. Il confie ainsi vivre dans "un trou à la campagne près d'une rivière", avec "un petit moulin paumé, [s]es oies, [s]es canards, [s]es poules". Un havre de paix qui fait écho à la sérénité que dégage le peuple Dolpo-pa malgré les épreuves.