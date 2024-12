Scènes de ménages, Joséphine, Alexandra Ehle : inédits ou rediffusions ? Ne vous faites pas piéger !

Le programme TV de Noël est arrivé, avec de nombreuses séries et téléfilms événements. Mais attention au réchauffé et aux rediffusions !

C'est devenu une tradition chaque année, à partir de la mi-décembre. Avant et pendant les fêtes, de nombreux programmes "événement" viennent inonder le programme TV avec de la neige, des romances, du suspense ou bien de l'humour autour du sapin. On parle évidemment des films de Noël qui ont déjà commencé à déferler sur le petit écran, telles les paillettes sur les guirlandes. Mais il y a aussi de nouveaux téléfilms et une poignée d'épisodes spéciaux de séries bien connues. De beaux cadeaux, en somme, offerts par les chaînes aux téléspectateurs.

Mais attention ! Chaque année, bon nombre de rediffusions viennent aussi se fondre au milieu des inédits et des épisodes exceptionnels. Et on a vite fait de se retrouver devant une intrigue qui nous rappelle vaguement quelque chose ou qui sent un peu trop le réchauffé. On fait le tri des téléfilms et des séries pour la semaine à venir ! A commencer par ce soir :

Meurtres à Château-Thierry, samedi 21 décembre, à 21h05, sur France 3

À Château-Thierry, pays de Jean de La Fontaine, le président du tribunal est retrouvé mort sur les marches du palais de justice. Sur le corps, le meurtrier a laissé des indices faisant référence à la fable "Les Animaux malades de la peste". L'enquête est confiée au capitaine Laetitia Alfonsi, qui n'est autre que la fille illégitime de la victime. Lorsque Thibault, le fils légitime, vient la menacer de révéler son lien de parenté, elle se voit obligée de faire équipe avec ce demi-frère arrogant. Un deuxième meurtre inspiré par la fable va précipiter la collaboration de ce duo inattendu. Ensemble, frère et soeur apprendront à faire équipe et peut-être même à se voir comme une famille.

✅Bonne nouvelle ! Le téléfilm avec Elsa Lunghini et Clément Manuel est bel et bien un inédit de la collection "Meurtres à..." !

Scènes de ménages, samedi 21 décembre, à 21h10, sur M6

Comme dans beaucoup de familles, Noël n'est pas forcément de tout repos pour les différents couples de "Scènes de ménages". Ainsi, les retrouvailles de Léo et Leslie avec Marcello, le père de la jeune femme, s'avèrent rapidement mouvementées. De leur côté, Raymond et Huguette n'hésitent pas à accueillir un employé de la mairie. Pour José et Liliane, Noël a été l'occasion de faire connaissance avec Bao, la femme de leur fils Manu. Emma et Fabien, eux, se sont retrouvés en garde à vue à la suite d'une altercation sur un marché de Noël...

✅Pour Noël, il fallait bien un épisode spécial de Scènes de ménages en prime sur M6 !

Joséphine, ange gardien, lundi 23 décembre à 21h10, sur TF1

Quand Joséphine rencontre Charlotte et sa fille Léa, elles viennent d'apprendre la pire des nouvelles. Léa, 17 ans a reçu son diagnostic : elle est atteinte d'une leucémie. Un combat commence alors dans lequel Charlotte va avoir toute sa place à jouer. Il va falloir qu'elle couve Léa de tout son amour, et qu'elle la pousse à devenir une combattante. Mais Joséphine comprend rapidement toute la gravité de sa mission : mère et fille s'entendent mal depuis un divorce et un déménagement difficiles. Pourtant, les deux femmes ne sont pas si différentes. Charlotte est prof de danse moderne. Elle prépare avec sa classe le Concours de Paris, censé ouvrir les portes des plus grands opéras. Léa, elle, préfère le breakdance. Elle s'enfuit souvent retrouver son groupe d'amis, sa "Fam", qui danse sur Internet, pour se faire repérer.

❌Pas de doute, ce Joséphine, ange gardien, intitulé "S'aimer de toute urgence", est bien une énième rediffusion (2022)...

Alexandra Ehle : La peste, mardi 24 décembre, à 21h05, sur France 3

Un homme est retrouvé mort dans un bateau amarré au port de plaisance de Bordeaux. Les pustules qui couvrent son corps et la noirceur de ses extrémités ne laissent aucun doute : il a été victime de la peste. Un périmètre de sécurité est établi autour du bateau et les dernières personnes à l'avoir fréquenté, des membres de sa famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole qu'ils possèdent. Très vite, Alex découvre que cet homme n'a probablement pas été contaminé par hasard. Quelqu'un lui a inoculé le bacille et il compte forcément parmi ses proches...

❌Alors qu'on pensait poursuivre une 5e saison après deux inédits, voilà qu'au soir de Noël on nous ressert un épisode de la saison 2 (2021). Allez comprendre la logique.

Le livreur de Noël, mercredi 25 décembre, à 21h10, sur France 2

Tandis qu'il attend l'arrivée de ses enfants pour fêter Noël, Julien, en CDD dans une entreprise de livraisons, est contraint d'accepter un remplacement au dernier moment. Il promet à ses enfants de rentrer avant minuit et les confie à sa fantasque voisine Olga ! Entre une mauvaise fréquentation du passé qui ressurgit et des livraisons inattendues, le père de famille débute une tournée riche en aventures. Aidé de Sarah, une employée de SAV, Julien va vivre une folle nuit qui pourrait bien le mener au-delà de ce qu'il n'a jamais osé espérer...

✅Youpi, le téléfilm avec Tom Leeb et Arielle Dombasle est bien un inédit, tout pile pour le 25 décembre.

Meurtres au paradis, vendredi 27 décembre, à 21h10, sur France 2

Un homme en costume de père Noël est retrouvé mort sur la plage, une balle en plein coeur. Peu après, un deuxième père Noël est tué de la même façon. Lorsqu'un troisième père Noël se présente au poste avec une blessure par arme, l'équipe de policiers est perplexe. Qui peut bien vouloir la mort du père Noël ? Et qui pourra résoudre l'affaire, maintenant que l'inspecteur Parker est parti ? Par chance, l'inspecteur londonien Mervin Wilson, en vacances à Sainte-Marie à ce moment-là, est réquisitionné par son chef pour mener l'enquête. Encore faut-il qu'il y mette du sien et dépasse son agacement face au fonctionnement et au rythme de l'île, bien éloignés de l'agitation citadine à laquelle il est habitué...

✅La sympathique saga policière aura bien droit à un inédit avec ce "Qui veut tuer le père Noël ?"

Meurtres au Puy-en-Velay, samedi 28 décembre à 21h05, sur France 3

La lieutenant Marion Cazale, 35 ans, se rend en pleine nuit dans la cathédrale pour faire un voeu sur la "Pierre des Fièvres", dont la légende rapporte qu'elle guérit de tous les maux. Elle y découvre le cadavre d'une jeune femme allongée, comme endormie. Même le légiste ne parvient pas à définir les raisons de son décès. Elle aurait le syndrome du coeur brisé. Qu'allait-elle demander à la pierre sacrée ? Et Marion ? Notre héroïne est en situation de handicap, elle est en train de perdre la vue des suites d'un diabète de type 1. La jeune lieutenant va faire équipe avec le capitaine Jiménez, 45 ans, récemment muté au Puy par sa hiérarchie, après avoir commis une bavure qui l'empêche de dormir...

✅Les meurtres continuent dans vos belles régions avec un inédit mené par Karina Testa, Gaëlle Bona, Thomas Jouannet...

Anniversaire surprise chez les Bodin's, samedi 28 décembre à 21h10, sur M6

Depuis sa naissance, toutes les fêtes d'anniversaire de Christian Bodin ont été de véritables catastrophes ! Mais, cette fois-ci, pour les 50 ans de son fils, Maria Bodin va tout faire pour que cet anniversaire soit inoubliable. Pendant que Christian travaille à la ferme, va pêcher avec son meilleur ami, ou pense au permis de conduire qu'il va tenter d'obtenir pour la cinquième fois, Maria se démène pour tout organiser. Commander la viande auprès du traiteur devenu vegan, embaucher un DJ qui parle un langage incompréhensible, et même aller voir une voyante, Maria fait tout pour que le banquet soit un succès avec tous les amis et artistes que Christian affectionne.

❌Bon allez c'est un spectacle fort rigolo, mais ça reste du réchauffé cette histoire d'anniversaire et ce n'est plus vraiment une surprise.