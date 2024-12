La France a un incroyable talent : attention à la date de diffusion de la finale, vous risquez de la manquer !

"La France a un incroyable talent" change de case dans le programme TV pour la finale du programme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ultime émission ne sera pas diffusée mercredi prochain.

La 19e saison de La France a un incroyable talent, sur M6, continue de passionner les téléspectateurs, près de 3 millions d'entre eux se réunissant en moyenne chaque mercredi autour des prestations d'artistes de plus en plus surprenants et audacieux. La dernière diffusion ce mercredi a même battu le grand retour de Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 !

Il faut dire que la qualité et la diversité des prestations cette année, qu'il s'agisse de chant, de danse ou de numéros originaux, ont déjà été saluées. Et la dernière émission a en outre dévoilé la liste des 10 finalistes de cette saison 2024 de LFAUIT ! Parmi eux, on retrouve une majorité d'artistes de chant, de danse et d'acrobaties, comme la danseuse québécoise Gabrielle Boudreau, qui a ému aux larmes avec un numéro poignant sur le thème des agressions sexuelles il y a peu, les troupes RB Dance Company, Duo Stardust, Inverdance ou Hakuna Matata.

La liste des 10 finalistes de La France a un incroyable talent

La magie sera aussi représentée dans cette finale de La France a un incroyable talent, avec les prestations Mathieu Stepson. Des numéros plus insolites seront défendus par des artistes comme la drag queen Creatine Price ou la performeuse Lea Kral, suspendue par les cheveux. L'humour, qui a marqué cette saison, sera porté par Mathieu Nina, humoriste en situation de handicap. De quoi prévoir encore quelques shows époustouflants.

Voici ceux qui vont se battre pour l'emporter lors de la grande finale de La France a un incroyable talent :

RB Dance Company

Duo Stardust

Gabrielle Boudreau

Jean-Baptiste

Mathieu Stepson

Creatine Price

Lea Kral

Inverdance

Mathieu Nina

Hakuna Matata (qui était déjà qualifié via le Platinium buzzer)

La France a un incroyable talent, plutôt deux fois qu'une cette semaine

Mais une autre surprise de taille attend les fans de LFAUIT pour la finale en direct. Alors que toute la saison a été diffusée le mercredi, M6 a annoncé dans un communiqué que le dernier épisode sera programmé un vendredi. Et c'est une double dose que vont admirer les fans de La France a un incroyable talent cette semaine, puisque la finale a lieu dès ce vendredi 20 décembre. Une décision qui permet à M6 de ne pas trop s'approcher de Noël et de sa programmation spéciale, et qui permet sans doute de réunir un public encore plus large pour cette soirée événement.

Attention, si vous attendez mercredi prochain pour regarder la finale de La France a un incroyable talent, vous allez donc la rater, et risquez de vous faire spoiler avant de la rattraper en replay. Pour la suivre en direct, il faudra vous installer devant votre télévision, sur M6, à 21h10 pétantes ce soir. Et vous pourrez même élire le, la ou les gagnants ! C'est en effet aux téléspectateurs que reviendra la lourde tâche de désigner le grand vainqueur qui repartira avec 100 000 euros et une belle exposition pour lancer sa carrière.