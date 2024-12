The Floor, à la conquête du sol : plusieurs nouveautés dans le principe du jeu de France 2

"The Floor", le jeu à succès animé par Cyril Féraud, revient sur France 2 pour une deuxième saison encore plus intense et riche en nouveautés...

The Floor, à la conquête du sol, le jeu événement présenté par Cyril Féraud, fait son grand retour sur France 2 ce samedi 28 décembre 2024 en prime-time. Après avoir rencontré un franc succès en début d'année, l'émission s'installe pour une durée rallongée de 5 primes, contre 4 lors de la précédente saison.

Le principe de The Floor reste globalement inchangé : 100 candidats s'affrontent sur un immense sol composé de 100 cases, chacune représentant une catégorie comme le cinéma, le sport, la géographie ou encore la politique. Lorsqu'il est sélectionné, un candidat peut défier le propriétaire d'une case voisine sur son propre thème. Le perdant est éliminé tandis que le gagnant conquiert le territoire de son adversaire. L'objectif ultime est de s'emparer de l'intégralité du sol pour remporter le jackpot de 100 000 euros.

The Floor : un concept bien rodé, mais de grosses nouveautés cette année

Créée par le Néerlandais John de Mol, l'émission The Floor a rapidement séduit de nombreux pays qui en ont acheté les droits d'adaptation, dont la France. Mais cette nouvelle édition de The Floor à la télévision française apportera cependant son lot de surprises. De nouvelles catégories feront leur apparition avec notamment des duels musicaux ou d'autres basés sur des images générées par intelligence artificielle. Les face-à-face promettent d'être variés et déstabilisants, incitant les candidats à prendre davantage de risques.

Autre nouveauté à noter : à l'issue de chaque émission, les deux meilleurs participants s'opposeront lors d'un ultime duel non éliminatoire sur une thématique dédiée. L'enjeu sera de taille puisque le vainqueur de cet affrontement empochera la coquette somme de 5000 euros. De quoi pimenter un peu plus la compétition.

Patience, connaissances, stratégie, sang-froid... Autant de qualités qui seront indispensables pour espérer triompher et succéder à Angélique, grande gagnante de la première saison de The Floor. Cyril Féraud, visiblement enthousiaste à l'idée de retrouver les téléspectateurs, a d'ores et déjà annoncé "beaucoup plus de prises de risques" de la part des candidats.