BFMTV va faire sa révolution en 2025, la chaîne prépare une émission plus audacieuse qu'on croit

En 2025, BFMTV bouleversera ses codes avec un pari audacieux. En tout cas pour la chaîne d'info...

Longtemps, les chaînes d'information comme BFMTV ont joué la carte de la contre-programmation face aux journaux de 20h de TF1 et France 2, solidement ancrés dans les habitudes des téléspectateurs français. Tandis que les généralistes déroulaient l'actualité du jour, BFMTV et consorts, pourtant à la pointe de l'info, misaient plutôt sur des débats et des échanges de points de vue sur les sujets chauds. Une façon de se démarquer.

Mais en 2025, BFMTV a décidé de changer son fusil d'épaule. Dès ce lundi 6 janvier, la chaîne lancera son propre JT de 20h, comme l'a révélé Le Monde. Une petite révolution dans le PAF. Ce journal d'une durée de 2 heures sera présenté par Maxime Switek, actuellement aux commandes de la matinale. Il sera entouré d'experts (politique, économie, international...) et proposera reportages et interviews.

L'ambition affichée par BFMTV avec ce 20h est de "s'éloigner des formats de confrontation pour privilégier une approche dépassionnée, voire bienveillante, de l'information". Un ton nouveau pour la chaîne du groupe Altice, rachetée récemment par CMA Médias, groupe de l'armateur Rodolphe Saadé, qui semble vouloir en finir avec les polémiques et prises de bec qui ont fait les beaux jours de BFMTV.

Ce virage éditorial s'inscrit dans la lignée de l'émission "Perrine jusqu'à minuit", lancée en 2022. Chaque soir à 22h, la journaliste Perrine Storme y décrypte l'actualité dans une ambiance plus apaisée. Une formule qui semble avoir séduit les téléspectateurs et que BFMTV veut décliner en access prime-time avec son 20h nouvelle formule.

En se lançant dans la bataille très concurrentielle du 20h, BFMTV peut sembler faire un choix des plus conventionnels. Pourtant elle prend un risque élevé. TF1 et France 2 trustent à eux deux plus de 10 millions de téléspectateurs chaque soir et leurs présentateurs vedettes, Gilles Bouleau et Anne-Sophie Lapix, sont de véritables institutions. La chaîne info aura fort à faire pour exister face à ces mastodontes. Mais BFMTV n'a pas le choix. Alors que CNews gagne du terrain et est désormais la première chaîne d'info de France, la chaîne doit se réinventer pour garder son leadership.