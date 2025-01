Star Academy : TF1 a confirmé la date de la finale, c'est pour très bientôt et il y aura des surprises !

Alors que la Star Academy bat toujours son plein, la grande finale approche à grands pas. TF1 a confirmé sa diffusion avant la fin du mois de janvier 2025 avec d'autres inédits au programme.

L'aventure Star Academy 2024 passionne encore les téléspectateurs depuis son lancement le 12 octobre dernier sur TF1. Après une dizaine de semaines de cours intensifs, d'évaluations stressantes et de primes époustouflants, ils ne sont plus qu'une poignée désormais à prétendre succéder à Pierre Garnier, grand vainqueur de l'édition 2023.

Parmi les candidats encore en lice dans cette saison de la Star Academy, certains se démarquent déjà par leur personnalité et leur talent vocal, faisant figure de favoris. L'exubérante Ebony met régulièrement le feu au château. Le ténébreux Charles est bien dans la course lui aussi, en se démarquant par son timbre envoûtant. Franck, l'amuseur de la promo, conserve ses chances. Marine impressionne par ses progrès fulgurants...

La Star Academy n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Le rythme des émissions a été quelque peu perturbé, avec notamment des primes avancés au vendredi à plusieurs reprises. Le dernier exemple en date concerne la reprogrammation du prime du samedi 14 décembre, laissant sa place à l'élection de Miss France 2025. Il a été reporté au vendredi 13. Mais le compte à rebours est cette fois bien lancé avant le grand soir.

Une finale, un after et un docu pour la Star Acedemy

Si nous l'annoncions dès la fin d'année dernière, TF1 a confirmé cette semaine la date de la finale de la Star Academy, un épilogue programmé le samedi 25 janvier 2025. "Après trois mois d'une aventure exceptionnelle, d'émotions fortes et de performances inoubliables, les deux derniers élèves encore en lice vont se surpasser lors d'une finale intense. Leur but : convaincre le public, atteindre leur rêve et remporter cette édition, avec à la clé un contrat d'enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France lui garantissant la production d'un premier album, ainsi qu'un gain de 100 000 €", écrit ainsi TF1 dans son communiqué.

Après le prime, la chaîne promet de prolonger l'aventure Star Academy avec un best of des plus grands moments des quotidiennes : "des évaluations marquantes aux rencontres inoubliables avec des artistes, en passant par les plus gros fou-rires et les plus belles amitiés ! L'occasion de revivre l'intensité et la magie de cette aventure unique". Et le dimanche 26 janvier, à 16h10, c'est un documentaire exclusif qui viendra boucler la boucle. Un programme retraçant le parcours des académiciens, dans l'intimité du célèbre château de Dammarie-les-Lys, avec des images jamais diffusées des coulisses, des moments hors caméra, des instants du quotidien des profs, des secrets, rituels et autres instants de complicité au Studio 217 ! TF1 annonce aussi des séquences uniques comme le moment où les académiciens découvrent le tour bus, leur nouvelle maison pour la tournée qui va débuter !

Reste tout de même deux semaines de compétition, les deux demi-finales de la Star Ac ayant été programmées ces samedis 11 et 18 janvier. Pierre Garnier, l'actuel détenteur du trophée, aurait décalé un de ses concerts pour être présent le 25 janvier et remettre le prix au nouveau lauréat. D'ici là, les artistes en herbe vont tout donner pour décrocher leur place pour la tournée et, qui sait, remporter la saison 2024 de la Star Academy.