Une très grosse émission de TF1 déprogrammée en urgence à la suite d'une catastrophe

TF1 a déprogrammé en urgence une très grosse émission prévue le vendredi soir, en prime time.

Certains risquent d'être surpris par le programme TV ce vendredi soir. Alors que TF1 voulait lancer une nouvelle émission événement du calibre de The Voice ou de Mask Singer sur cette case stratégique de fin de semaine, celle-ci a dû être déprogrammée en urgence après une catastrophe industrielle. Pourtant, la première chaîne avait vu les choses en grand, en tournant dans l'immense salle de l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise pour assurer ce nouveau rendez-vous qui se voulait des plus spectaculaires. Ce programme novateur entendait montrer un show épique, digne des jeux du cirque dans l'antiquité. Rien que ça.

Aux manettes de ce jeu hors-normes, TF1 avait aussi mis les moyens, avec un trio de présentateurs vedettes : Denis Brogniart, Hélène Mannarino et Jean-Pierre Foucault. Et la Une comptait beaucoup sur ce nouveau divertissement familial pour booster ses audiences dès la période des fêtes et pour bien lancer l'année 2025. Mais il faut croire que les téléspectateurs en ont décidé autrement...

TF1 misait gros avec Denis Brogniart, Hélène Mannarino et Jean-Pierre Foucault à la présentation. © PHILIPPELEROUX/TF1, via PhotoTélé

Car Gladiators, ce tout nouveau et très gros programme annoncé en grandes pompes, n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Pensé comme une nouvelle compétition spectaculaire où des candidats ordinaires affrontent des athlètes surhumains aux physiques sculptés dans le marbre, le jeu n'a en effet pas trouvé son public. On parle même d'audiences catastrophiques dès le tout premier numéro, diffusé le 27 décembre dernier.

Seulement 1,57 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous (11,2% de part d'audience), contre les 3 à 5 millions attendus pour les plus gros programmes de la chaîne. Un score très en-deçà des attentes donc, notamment sur la cible commerciale clé des ménagères de moins de 50 ans (16,6% de part de marché). Plus inquiétant encore, 700 000 téléspectateurs avaient décroché entre les deux parties de cette soirée de lancement.

Le drame s'est confirmé pour TF1 une semaine plus tard, le deuxième numéro ayant encore été plus profond dans le naufrage. Vendredi 3 janvier, seuls 862 000 courageux ont assisté aux exploits des candidats et des gladiateurs, soit une ridicule part d'audience de 5,9%. Ce soir-là, TF1 s'est fait largement damer le pion par toutes ses concurrentes, de France 2 à M6 en passant même par Canal+. La mayonnaise n'a définitivement pas pris, malgré un casting XXL, un gros dispositif et une promotion intensive. Un véritable camouflet pour la chaîne leader.

TF1 a donc pris une décision radicale en annonçant la déprogrammation de Gladiators, et son retrait bien plus loin dans la grille. Les trois derniers numéros déjà enregistrés seront relégués en deuxième et troisième parties de soirée. Pour combler le trou béant du vendredi soir, la chaîne mise ce 10 janvier sur un One Man Show de Jeff Panacloc puis sur le retour de l'émission Les Touristes, présentée par Arthur. Alors que Gladiators voulait dépoussiérer Intervilles en mettant en scène les exploits d'anonymes, Guy Lux et Léon Zitrone peuvent continuer à dormir tranquilles.