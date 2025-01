La série "Meurtres à..." quitte la France ! Un nouveau pays victime des crimes sordides de la saga

Après avoir parsemé nos belles régions de France de cadavres, la célèbre collection de téléfilms "Meurtres à..." franchit pour la première fois les frontières dans un épisode inédit...

Depuis 2009, la collection Meurtres à... propose aux téléspectateurs de France 3 de suivre des enquêtes criminelles haletantes aux quatre coins de l'Hexagone. Le concept est simple mais efficace : chaque épisode met en scène un ou plusieurs meurtres mystérieux se déroulant dans une région différente de France, souvent dans des lieux emblématiques du patrimoine local.

Au fil des années et des épisodes, les équipes de Meurtres à... ont ainsi arpenté les ruelles de Strasbourg, exploré les paysages corses, longé les plages normandes ou encore bivouaqué dans les Alpes. Plus d'une centaine de destinations ont ainsi été mises à l'honneur au gré de ces polars régionaux qui allient intrigue et promotion touristique. Le tout avec la bienveillance et parfois le financement des offices de tourisme, désireux de mettre en lumière leurs plus beaux atouts à une heure de grande écoute. Un mariage de cadavres et de promotion régionale a première vue étonnant, mais souvent gagnant côté audiences.

Forts de ce succès, les producteurs de Meurtres à... ont décidé de voir plus grand en s'aventurant pour la première fois hors des frontières nationales. C'est ainsi que la Belgique, et plus précisément la cité de Tournai, ont accueilli les caméras pour un nouvel opus inédit. Baptisé sobrement Meurtres à Tournai, ce téléfilm sera diffusé ce samedi 1er février à 21h05, sur France 3.

Que raconte le téléfilm Meurtres à Tournai ?

L'intrigue de Meurtres à Tournai s'annonce d'ores et déjà... intrigante ! Tout commence par la découverte macabre d'un bras qui flotte sur l'Escaut, le fleuve qui traverse la jolie ville du Plat pays. Mathilde, jeune inspectrice de la police de Tournai, est chargée de l'enquête. Et un détail attire immédiatement son attention : le membre est tatoué d'une mystérieuse abeille. L'affaire se complique lorsqu'il s'avère que le bras a pu dériver longtemps avant d'échouer sous le Pont des Trous, célèbre monument local.

Impossible donc de localiser avec certitude la scène de crime qui pourrait tout aussi bien se trouver en France, l'Escaut reliant les deux pays. Les autorités françaises dépêchent alors Vincent, un fin limier, pour épauler Mathilde. Le tandem franco-belge va devoir naviguer entre des bateliers au passé trouble et le symbolisme des abeilles, héritage de Childéric Ier qui fit de Tournai la capitale du royaume des Francs au Ve siècle.

Balade sympathique dans la "ville aux 5 clochers"

Si l'enquête promet son lot de rebondissements, les téléspectateurs pourront, comme à chaque fois dans Meurtres à..., se délecter des somptueux paysages de Tournai, la "ville aux 5 clochers" classée au patrimoine mondial de l'Unesco. De la Grand-Place à la cathédrale en passant par le beffroi, les lieux les plus photogéniques devraient être à l'honneur, mettant un coup de projecteur bienvenu sur ce joyau méconnu de Wallonie.

L'autre attrait de Meurtres à Tournai réside dans son casting mixant harmonieusement talents français et belges. La pétillante Alexia Depicker et le ténébreux David Kammenos, déjà aperçu dans de nombreuses séries du service public, forment un duo de choc. Ils seront entourés notamment de Nathalie Besançon (Louis la Brocante), Anne Girouard (Kaamelott) côté français, mais aussi des Belges Louka Minella (Ennemi public) et Daphné Huyn, humoriste révélée par l'émission Tribune libre sur France 4.